2019-08-19T10:18:41+03:00
Происшествия

Авария легковушки и микроавтобуса в Тульской области: четверых пострадавших отпустили домой

Состояние всех пострадавших - стабильное [фото], [видео]
Поделиться:
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

Резонансное ДТП произошло вечером 17 августа на 50 км дороги "Лопатково-Ефремов".

По предварительным данным, микроавтобус следовал по маршруту Тула-Липецк. В это время с ним столкнулся автомобиль Kia Rio, который выехал на встречную полосу.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

В результате ДТП пострадали 12 человек. Госпитализировали 8 человек, в том числе 1 ребенка. Они получили травмы различной степени тяжести.

- Состояние всех пострадавших - стабильное. Четверо из них отпущены на амбулаторное лечение, - отметили в министерстве здравоохранения Тульской области.

А позже стало известно о чудесном спасении питомца, хозяйка которого попала в ДТП. Сотрудники ГИБДД в салоне микроавтобуса обнаружили хомяка. Полицейские выяснили, что животное принадлежит пассажирке, госпитализированной в районную больницу.

Фото: УМВД России по Тульской области

Фото: УМВД России по Тульской области

- Экипаж ДПС сообщил женщине, что с ее домашним животным всё в порядке. Передать его хозяйке сразу оказалось невозможно, так как та находится в медицинском учреждении. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции решили, что будут заботиться о животном до её выписки, после чего отдадут питомца владелице, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

Нашли хомячка, принадлежащего пассажирке микроавтобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Тульский «Арсенал» получил 260 тысяч евро за игру в Лиге Европы
В Туле произошло убийство на почве алкогольного опьянения
Прокуратура Тульской области взяла на контроль проверку ДТП с участием микроавтобуса
Туляк зарезал приятеля в ходе пьяного застолья
Ремонт дороги под Тулой спровоцировал многокилометровую пробку
В Туле упавший пень покорежил «Форд Фокус»
Сколько туляки заплатят нецелевое использование земельных участков
Банк УРАЛСИБ представил решение для банков-партнеров по подключению к Системе быстрых платежей
Тулячка стала жертвой грабителя в помещении самообслуживания банка
Собственника поля, которое превращают в свалку под Тулой, не нашли
В Тульской области перед треногами установлены предупреждающие знаки
В Туле среди УК назвали нарушителей по асфальтированию дворов
Туляк задержан по подозрению в краже велосипедов
Сотрудниками тульской Росгвардии проведены рейды в охотничьих угодьях
ДТП в Тульской области с лобовым столкновением
С начала месяца в Тульской области сгорели 11 автомобилей
В тульских парках идет контроль за выгулом собак
На Баташевском мосту открыли полосу реверсивного движения
Погода в Туле 19 августа: облачно с прояснениями и +23 градуса
В Тульской области военнослужащие смонтируют мосты через реки Мокрая Табола и Плава
В понедельник, 19 августа, в Туле по ряду адресов отключат водоснабжение
В центре Тулы временно ограничат движение транспорта
Тульский "Арсенал" проиграл казанскому "Рубину"
Пострадавшей в ДТП 10-летней тулячке передадут ее домашнего питомца