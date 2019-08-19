Авария легковушки и микроавтобуса в Тульской области: четверых пострадавших отпустили домой

Резонансное ДТП произошло вечером 17 августа на 50 км дороги "Лопатково-Ефремов".

По предварительным данным, микроавтобус следовал по маршруту Тула-Липецк. В это время с ним столкнулся автомобиль Kia Rio, который выехал на встречную полосу.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

В результате ДТП пострадали 12 человек. Госпитализировали 8 человек, в том числе 1 ребенка. Они получили травмы различной степени тяжести.

- Состояние всех пострадавших - стабильное. Четверо из них отпущены на амбулаторное лечение, - отметили в министерстве здравоохранения Тульской области.

А позже стало известно о чудесном спасении питомца, хозяйка которого попала в ДТП. Сотрудники ГИБДД в салоне микроавтобуса обнаружили хомяка. Полицейские выяснили, что животное принадлежит пассажирке, госпитализированной в районную больницу.

Фото: УМВД России по Тульской области

- Экипаж ДПС сообщил женщине, что с ее домашним животным всё в порядке. Передать его хозяйке сразу оказалось невозможно, так как та находится в медицинском учреждении. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции решили, что будут заботиться о животном до её выписки, после чего отдадут питомца владелице, - сообщили в УМВД России по Тульской области.