В тульском ЦО №3 появится инженерный класс Тулського оружейного завода

16 августа 2019 года в Инновационно-технологическом центре ТулГУ состоялось подписание соглашения между Министерством образования ТО, Администрацией г. Тулы, ПАО «Тульский оружейный завод», ФГБОУВО «Тульский государственный университет» и МБОУ «Центр образования №3» о создании инженерного «ТОЗ-класса».

Передовые технологии в обучении

Проект представила Директор ЦО №3 Ольга Дивногорцева. Она отметила, что данное начинание, не просто открытие инженерного класса, а часть корпоративной системы подготовки кадров для Тульского оружейного завода. - ТОЗ-класс предусматривает не только углубленное изучение предметов физико-математического профиля, с использованием профильных учебников, но и активное консультирование по учебной программе преподавателей ТулГУ, - сказала Ольга Васильевна.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Свою работу, «ТОЗ-класс» начнет работу 1 сентября 2019 года в Центре образования №3 и объединит в своих стенах любознательных, талантливых старшеклассников, ориентированных на выбор профессий в ОПК.

Для них будут организованы элективные курсы и факультативы, а также бесплатные дополнительные занятия во 2 половине дня. Для того, чтобы сделать обучение более эффективным к старшеклассникам будут приезжать профессора из вуза. Кроме того, предусматривается дистанционное обучение.

Фото: материалы пресс-служб

Тульский оружейный завод – родоначальник оружейного дела в России. Современное, развивающееся предприятие, с трехвековой историей, всегда особое внимание уделялось вопросам подготовки квалифицированных кадров. Открывая профильный класс, ТОЗ возрождает традицию подготовки специалистов, начиная со школьной скамьи. Ведь именно на Тульском оружейном заводе в 1869 году была открыта первая школа оружейного мастерства.

От лица администрации Тулы выступил первый заместитель главы администрации города Владислав Галкин. Он рассказал, что у старшеклассников появилась возможность уже в школе приблизиться к производству и сделать правильный выбор. - Создание физико-математического ТОЗ-класса — это часть корпоративной системы непрерывного образования, направленной на формирование внешнего кадрового резерва предприятия и обеспечение притока высокообразованных выпускников, подготовленных к решению как текущих задач, так и реализации перспективных бизнес-проектов и программ.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Основные задачи проекта: повышение качества образования, обеспечение фундаментальной подготовки старшеклассников по общеобразовательным предметам, интеллектуальное развитие обучающихся; целенаправленная и системная профессиональная ориентация обучающихся, привлечение на производственную практику, стажировку; сопровождение успешных студентов с дальнейшим рекрутингом их на предприятие.

Для будущих сотрудников - достойные условия

Ректор Тульского государственного университета Михаил Васильевич Грязев отметил масштабную работу, которая проделана для того, чтобы у школьников был возможность обеспечить себе достойное будущее.

-Три года назад губернатор Тульской области разработал большой проект, который называется «Достойная жизнь на малой родине». И открытие ТОЗ-класса - один из таких вкладов в серьезную программу, для того чтобы наши ребята получали хорошее образование, и школьное, и высшее,вливались в индустрию именно нашего региона. Уверен, Тульский оружейный завод сделает все необходимое для выпускников вуза: здесь будет и хорошая зарплата, и соцпакет.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

ТОЗ-класс поможет ориентировать и стимулировать обучающихся на получение высшего образования, профессии, связанной с производством ПАО «Тульский оружейный завод», повысит конкурентоспособность обучающихся на рынке труда, формирование основ корпоративной культуры.

Зачисление в ТОЗ-класс будет проходить на конкурсной основе, по результатам ОГЭ и тестирования для определения уровня развития психологических функций, которые позволят осваивать физику и математику на достаточно высоком углубленном, профильном уровне в 10-м и 11-м классах.

- Тульский оружейный завод серьезным образом подходит к вопросу реализации этого проекта - сказал генеральный директор ПАО "Тульский оружейный завод" Илья Николаевич Курилов . Мы колоссально заинтересованы в знаниях будущих сотрудников и сделаем все возможное, чтобы помогать талантливым школьникам не только хорошо учиться, но и выстраивать дальнейшую карьеру на ведущих предприятиях города.