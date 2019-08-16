В Туле открыли движение по ул. Оборонной. Напомним, данную дорогу в этом году ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: Алексей ФОКИН

Ремонт улицы стартовал в Туле 3 июля. Поэтапно проводили работы на трех участках – от ул. Советской до ул. Колетвинова; от улицы Колетвинова до улицы Л. Толстого; от улицы Л.Толстого до улицы Кауля.

Фото: Алексей ФОКИН

- Работы продолжаются. Они будут вестись даже ночью. Окончательно работы на этом объекте завершим до 10 сентября. Для автомобилистов движение полностью восстановлено. Пробок больше не будет, - заверил Дмитрий Борисов, заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству. - Сейчас полностью установлены бордюры вдоль проезжей части, устроен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия на проезжей части, межрельсовом пространстве. У нас остались работы по подготовке тротуаров к асфальтированию, само асфальтирование тротуаров, устройство литого асфальтобетона на межрельсовом пространстве.

Фото: Алексей ФОКИН

Общая протяженность участка, который приведут в порядок, - 2,4 км. На комплексный ремонт улицы Оборонной потратили 106 млн рублей.

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