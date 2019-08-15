Объединиться в вопросах социальной помощи

Алексей Дюмин напомнил, что о серьезной роли конфессий, об их духовно-нравственной поддержке отдельным людям и обществу в целом не раз говорил Президент Россйской Федерации Владимир Путин. - Вы реализуете ряд социальных проектов – для старшего поколения, для инвалидов, для людей, столкнувшихся с бедой. Иногда религиозные объединения могут сделать даже больше, чем специалисты, - сказал Глава региона. В рамках нацпроекта «Демография» в регионе реализуется проект «Старшее поколение». Его цель – создание условий для активного долголетия жителей. У каждой религиозной организации есть свой уникальный опыт социальной работы – с молодежью, с людьми старшего возраста, людьми с ограниченными возможностями здоровья, с теми, кто оказался в трудной ситуации. - Наша с вами задача – объединить усилия и расширить эту работу, интегрировав свои нестандартные подходы и решения в рамках действующего проекта, - подчеркнул губернатор.

В новом аспекте - Правительство региона наладило тесное взаимодействие с основными конфессиями на территории Тульской области, - отметила Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. - Ежеквартально собирается рабочая группа по рассмотрению вопросов религиозного значения в Тульской области. Религиозные организации получают методическую и консультационную помощь. Ежегодно реализуется большая программа культурно-просветительских мероприятий. Сегодня мы впервые поднимаем тему взаимодействия с конфессиями в вопросах социальной помощи.

Ради благого дела Представители конфессий рассказали о своей работе в рамках социальной помощи жителям региона. Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий поблагодарил Главу региона за внимание к вопросам церкви, поддержку значимых мероприятий и проектов. Владыка рассказал, что на территории Всехсвятского собора в двух зданиях расположен Епархиальный центр гуманитарной помощи малоимущим различных национальностей, в том числе многодетным семьям, детям-инвалидам, одиноким пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья (тел.: (4872) 36-15-26, 36-78-57). Сегодня помещениям Центра необходим ремонт. Алексей Дюмин поручил проработать вопрос ремонта действующего помещения или подбора другого. Во все времена монастыри – место, где помогали в трудную минуту. Эту миссию они несут и сегодня. Об этом рассказал епископ Белевский и Алексинский Серафим: - Старейшие монастыри Белевской епархии всегда помогали тем, кто попал в беду. Алексей Геннадьевич, спасибо за поддержку Белевских монастырей в рамках проекта, посвященному 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты. Приглашаю вас на освящение Спасо-Преображенского собора 19 августа. Председатель религиозной общественной организации «Общество мусульман «Иман» Ришат Давыдов поделился опытом работы по поддержке семей с низким доходом, рассказал о помощи пожилым людям и инвалидам (тел. (4872) 38-18-51). Отдельное направление – курирование осужденных в местах лишения свободы, где с ними проводятся исправительные беседы, оказывается помощь больным. - Наша организация более 20 лет оказывает помощь пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям, ведет долговременное обслуживание пожилых людей на дому, - рассказала председатель еврейской благотворительной организации «Хасдей Нэшама» Фаина Саневич. - Им предоставляются возможности для медицинской реабилитации, льготные лекарства, бесплатные консультации врачей. Мы создали городской дневной центр для пожилых людей (тел.: (4872) 36-92-25, 36-92-35). Раввин еврейской общины г. Тулы Шимшон Романовский отметил, что община ищет каналы взаимодействия с молодежью:

«Мы хотели бы получить возможность вести законную просветительскую деятельность в тульских вузах и других учебных заведениях».

Алексей Дюмин поручил проработать возможности взаимодействия с вузами, в частности, с ТулГУ, где есть кафедра теологии. Глава региона обратил внимание на вопрос обеспечения безопасности людей во время религиозных праздников, призвал представителей конфессий тесно взаимодействовать с силовыми структурами, информировать их о планируемых массовых мероприятиях. В финале встречи Глава региона поблагодарил участников за конструктивный диалог.