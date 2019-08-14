2019-08-14T17:13:42+03:00
Звезды

В Туле представили ростовскую финифть XIX-XXI веков

Экспозицию работает в Тульском музее изобразительных искусств
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»Фото: ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»
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В Туле открылась выставка под названием «Ростовская финифть* XIX-XXI веков: от иконы до украшения». Она включает в себя 230 изделий.

Фото: ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»

Фото: ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»

Это иконы, паломнические образки, шкатулки, изящные ювелирные украшения и декоративные панно.

Фото: ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»

Фото: ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»

Среди религиозных предметов – икона Божией Матери «Умиление-Ростовская». Местная святыня век назад помогла маленькой девочке Лизе вылечиться от тяжелой болезни.

Фото: ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»

Фото: ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»

Экспозицию дополняют работы признанного мастера лирического пейзажа Валерия Кочкина. Они дают возможность полюбоваться видами ростовского кремля. Здесь же можно найти фотографии цитадели.

Фото: ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»

Фото: ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»

Выставка работает до 29 сентября в Тульском музее изобразительных искусств. Возрастная категория: 6+

*Финифть - живопись по эмали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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