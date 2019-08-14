Аквашоу, джаз, парад оркестров и спорт: чем удивит туляков День города-2019

Туляки отметят День города по-традиции широко и разнопланово. В этом году праздничная дата приходится на первую субботу месяца, 7 сентября. Соответствующее постановление подписал глава города Юрий Цкипури.

Праздник получил девиз: «Тула – пять веков Засечной черты». Он отображает общую концепцию — 500-летие возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Отсюда соответствующее оформление города.

При разработке концепции празднования учли и мнения туляков. Свои предложения они вносили почти целый месяц. Как итог, программа, получилась насыщенной и должна будет заинтересовать жителей и гостей города разных возрастов.

Силовой экстрим и стрельба из лука

Основные гуляния развернутся на площади им. В.И.Ленина, Пролетарской набережной реки Упы, Казанской набережной реки Упы, ул. Менделеевской, Металлистов, в сквере у памятника Л.Н. Толстому.

Найти себе развлечение по душе можно будет с самого утра. Туляков ждут десятки спортивных мероприятий. Среди них — полумарафон «Оружейная столица», соревнования по велоспорту «Горный король», состязания по силовому экстриму «Сила Тулы-2019», лыжероллерный спринт в 18 возрастных категориях. Пролетарская набережная и вовсе превратится в Спортивную.

К празднованию 873 годовщины города приурочены и мероприятия в спортшколах. Например, 7 сентября в спортивном зале СШ «Олимп» в поселке Ленинский впервые состоится чемпионат и первенство города по стрельбе из лука. На стадионе спортивной школы «Арсенал» в поселке Косая Гора пройдет Кубок Тулы по футболу среди команд городов Засечной черты.

Аквашоу и парад оркестров

На площади Ленина будут работать интерактивные площадки, пройдет командная игра «Тульский рубеж». В историческом центре города - площадки гастро-фестиваля, мастер-классы и ярмарка от тульских мастеров.

Впервые в русле реки на Казанской набережной сборная России по флайборду (г. Москва) покажет дневное и вечернее аквашоу.

На сцене Казанской набережной выступят тульские вокальные, танцевальные коллективы. Ноу-хау: большой музыкальный фестиваль от талантливых джазовых исполнителей «Jazz Port» (г. Москва).

На площади Ленина Международный в этот день состоится фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля». Парад оркестров традиционно проследует по проспекту Ленина от Тульской областной филармонии до площади Ленина.

Праздничная концертная программа продолжится выступлением тульских исполнителей. Вечером состоится концерт звезды российской эстрады.

Завершится празднование фейерверками на площади Ленина, на набережных Упы и поселениях Ленинского района. Помимо высотного, туляки увидят фейерверк с плотов и пиротехническую открытку на Казанской набережной.