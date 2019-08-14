2019-08-14T16:43:25+03:00
Общество

Поднятый со дна Баренцева моря танк «Шерман» восстановят в Туле

Восстанавливать танк взялось одно из тульских оборонных предприятий
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Александр ГЛУЗФото: Александр ГЛУЗ
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В конце марта 1945 года американский танк «Шерман» перевозили на сухогрузе, который был потоплен немецкой подлодкой U-995. Танк затонул вместе с ним в Баренцевом море.

Этим летом «Шермана» подняли со дна и привезли в Тулу. Разместить танк решили в новом тульском парке «Патриот». Боевую машину ждут большие реставрационны работы, так как многолетнее пребывание под водой сильно сказалось на его состоянии.

Восстанавливать «Шермана» взялось одно из тульских оборонных предприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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