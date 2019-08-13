Баташевский мост в Туле откроют для движения 20 августа

К ремонту Баташевского моста приступили в июле. Напомним, он связывает Пролетарский округ с Зареченским. Обследование показало, что опоры моста нуждаются в срочном ремонте.

На это время его закрыли для движения транспорта. А также ввели временную схему маршрутов муниципального транспорта. Тогда сроком окончания работ, а значит и возобновления движения, называли начало сентября.

Теперь же стало известно, что это произойдет гораздо раньше. Планируемый срок открытия движения — 20 августа. Это будет возможно при условии, что не будет выявлено в процессе монтажа скрытых дефектов моста, которые потребуют внесения изменений в проектное решение и увеличения объемов работ.

Движение будет реверсивным до окончания полного ремонта. Сейчас идет подготовка аукционной документации для создания проекта по реконструкции моста под новые нормы нагрузок.

Фото: Алексей ФОКИН

На данный момент специалисты подрядной организации обустроили две подъездные дороги и площадку для техники, восстановили бетонное основание двух ростверков.

13 августа перешли к следующему этапу. Специалисты начали собирать металлические конструкции. Они помогут восстановить несущую способность моста. Первую опору уже доставили на место и приступили к монтажу укрепляющих конструкций на первом ростверке со стороны Пролетарского округа.

Через 2 дня привезут и вторую опору на объект. По окончании работ Баташевский мост планируют открыть для движения в ограниченном режиме: по одной полосе.