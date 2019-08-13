В Центральном парке Тулы открылась выставка уникальных игрушек

В Туле открылась новая выставка Марины Викторовой «Мои любимые ТИЛЬДЫ». Посмотреть на необычные таканевые игрушки можно в Комнате истории в Центральном парке им. П. П. Белоусова. Туляков ждут уникальные фигурки кукол и животных, выполненные в особом стиле «Тильда».

Фото: Алексей ФОКИН

Придуманный норвежским дизайнером такой вид игрушек отличает пропорция формы и прорисовка лиц. Такие игрушки отражают особое восприятие персонажей художником. Они популярны и как детские игрушки, и как украшения для интерьера.

Фото: Алексей ФОКИН

Посмотреть экспозицию можно до 31 августа с четверга по воскресенье с 12:00 до 17:00. Вход свободный.