2019-08-13T15:03:11+03:00
Общество

В Центральном парке Тулы открылась выставка уникальных игрушек

Посмотреть забавных персонажей можно с четверга по воскресенье до 31 августа
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле открылась новая выставка Марины Викторовой «Мои любимые ТИЛЬДЫ». Посмотреть на необычные таканевые игрушки можно в Комнате истории в Центральном парке им. П. П. Белоусова. Туляков ждут уникальные фигурки кукол и животных, выполненные в особом стиле «Тильда».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Придуманный норвежским дизайнером такой вид игрушек отличает пропорция формы и прорисовка лиц. Такие игрушки отражают особое восприятие персонажей художником. Они популярны и как детские игрушки, и как украшения для интерьера.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Посмотреть экспозицию можно до 31 августа с четверга по воскресенье с 12:00 до 17:00. Вход свободный.

"Моя любимая Тильда".

ИСТОЧНИК KP.RU

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