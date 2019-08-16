Решение ВТБ стало лауреатом премии «Tech projects awards» в категории мобильных приложений, опередив мобильные продукты ведущих банков мира.

«Мой умный город» – первое приложение, которое объединило в себе городские сервисы Москвы и банка ВТБ – в нем можно ознакомиться с афишей мероприятий, пополнить парковочный счет, оплатить услуги ЖКХ и штрафы ГИБДД, пополнить баланс транспортной карты «Тройка», узнать о текущих голосованиях программы «Активный гражданин» и многое другое. Его уникальность заключается в его концепции: множество возможностей – одно приложение.

С одной стороны, в центре внимания житель мегаполиса, которому приложение обеспечивает востребованные сервисы. С другой стороны, приложение – это современный канал для взаимодействия с горожанами. Роль банка – обеспечение удобных платежных сервисов и предоставление инфраструктуры для эффективного взаимодействия поставщиков сервисов и конечных пользователей.

Приложение «Мой умный город» официально запущено на ПМЭФ 2019 и активно развивается. В рамках 2-го релиза, выпущенного в июле, в приложении появился раздел «Спорт» с новостями ФК «Динамо» и встроенным модулем дополненной реальности для комплекса «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо». В планах дальнейшее расширение возможностей в разделе «Транспорт», в т. ч. поиск свободных парковочных мест и машин каршеринга, увеличение доступных сервисов в разделе «Мой квартал», возможность покупки билетов на культурные мероприятия и запуск новых разделов.

Начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, вице-президент банка ВТБ (ПАО) Вадим Изотов:

- Для нас большая честь, что приложение «Мой умный город» получило международное признание. При его создании мы в первую очередь руководствовались интересами и потребностями горожан. «Мой умный город» является помощником жителя мегаполиса, решает множество задач – от оплаты счетов до поиска идеи для проведения досуга – и все в один клик. Со временем мы планируем выпустить аналогичные приложения для других мегаполисов России.

Для справки:

Премия «Tech projects awards» журнала The Banker ежегодно присуждается за лучшие технологические продукты в разных отраслях банковской сферы и призвана привлечь внимание к наиболее инновационным и перспективным разработкам в финансовом секторе.