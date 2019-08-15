2019-08-15T11:19:14+03:00
Общество

ВТБ Пенсионный фонд начал сотрудничество с Челябинским механическим заводом

ВТБ Пенсионный фонд (ПАО) начал сотрудничество с Открытым акционерным обществом «Челябинский механический завод» (ОАО «ЧМЗ»)
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Фото: ВТБ (ПАО)Фото: ВТБ (ПАО)
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В рамках сотрудничества НПФ ВТБ (ПАО) организует встречи и презентации, направленные на повышение пенсионной грамотности сотрудников предприятия.

Работников завода проинформируют о последних изменениях в пенсионной системе, включая обязательное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение, а также познакомят с деятельностью ВТБ Пенсионный фонд.

- В рамках нашей новой стратегии приоритетными задачами для нас являются удобство и комфортное обслуживание наших клиентов. Отмечу, что сегодня предприятия уделяют большое внимание повышению финансовой и, в особенности, пенсионной грамотности своих сотрудников. И мы рады, что руководство Челябинского механического завода понимает, насколько непросто разобраться в тонкостях пенсионной системы, и выбрало наш фонд в качестве консультантов, доверив нам столь ответственную работу. Мы надеемся на дальнейшее развитие и укрепление нашего партнерства, — отметила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

- В рамках кадровой политики нашего предприятия мы несем ответственность за персонал, поэтому всегда стараемся информировать о значимых изменениях в политике государства. В связи с последними изменениями в пенсионной системе мы обратились в ВТБ Пенсионный фонд, как к эксперту и к одному из лидеров рынка, для проведения разъяснительной работы с нашими сотрудниками. Мы хотим предоставить всем возможность, не покидая рабочего места, повысить информированность и самостоятельно принять решения, как поступить с собственными пенсионными накоплениями, увеличив их доходность, — прокомментировал генеральный директор ОАО «ЧМЗ» Петр Вагин.

Для справки:

Челябинский механический завод – производитель автомобильных, гусеничных и специальных кранов. Марка «Челябинец» на отечественном рынке грузоподъемной техники занимает лидирующие позиции в сегменте автомобильных кранов повышенной проходимости. Челябинский механический завод обеспечивает потребителя максимально эффективной грузоподъемной техникой и разрабатывает новые модели крановых установок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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