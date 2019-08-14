ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов

Если ранее клиент мог использовать этот сервис в рамках стандартного операционного дня, то сейчас время приема и обработки платежей клиентов увеличено: в Москве и других регионах московского часового пояса - до 19.00, для остальных регионов - от 19.00 до 23.00 (в зависимости от удаленности от московского часового пояса).

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ (ПАО) Руслан Еременко:

- Продление операционного дня является важным шагом в удовлетворении потребностей бизнеса. Мы высоко ценим своих клиентов и их бизнес, делая все, чтобы работа с банком была максимально удобной, а клиенты могли оперативно производить расчеты с контрагентами в разных часовых поясах. Совершенствование качества сервисов для наших клиентов - это стратегическая задача ВТБ.

ВТБ (ПАО) последовательно проводит работу, направленную на увеличение времени проведения платежей. Так, в 2018 году в большинстве регионов размещения банк увеличил до 23:00 время проведения внутренних рублевых платежей по системе дистанционного банковского обслуживания.