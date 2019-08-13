2019-08-12T14:48:32+03:00
Общество

ВТБ выдал Группе ПИК проектное финансирование на строительство более 600 тысяч квадратных метров

Банк ВТБ (ПАО) и Группа ПИК подписали соглашение о предоставлении проектного финансирования для реализации двух проектов – «Бунинские луга» и «Green Park» – с использованием счетов эскроу
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Фото: Банк ВТБ (ПАО)Фото: Банк ВТБ (ПАО)
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Открытые кредитные линии позволят осуществить строительство жилья площадью более 600 тысяч квадратных метров.

В рамках соглашения будет использоваться уникальное интегрированное IT-решение, при котором система интеллектуального мониторинга в режиме онлайн позволит контролировать использование кредитных средств и процесс реализации проектов. Данный IT-продукт уже показал свою эффективность на проекте «Дмитровский парк», запущенном в октябре 2018 года.

Для покупателей при переходе на новые механизмы реализации проектов процесс приобретения квартиры в ПИК не изменится: клиенту, открывающему счет эскроу, нужно предъявить только паспорт и договор долевого участия.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента - председателя правления ВТБ отметил: «На данный момент это наша крупнейшая сделка по финансированию проекта застройщика по смешанной схеме, когда ряд очередей проекта реализуется за счет средств привлекаемых от дольщиков, а новые очереди строятся за счет проектного кредита. Финансирование проектов такого масштаба позволяет нам получать уникальный опыт, который мы используем для постоянного расширения набора финансовых решений для наших клиентов».

Сергей Гордеев, Президент ПИК: «Несмотря на возможность оставаться в рамках требований прежнего законодательства, ПИК среди первых компаний в отрасли начинает постепенный и плавный переход на проектное финансирование в сотрудничестве с одним из самых крупных банков, тем самым еще раз подтверждая свою надежность и лидирующее положение на рынке. Для наших покупателей принципиальных изменений не будет - порядок покупки жилья останется прежним».

Жилой комплекс «Бунинские луга» расположен в Новой Москве. В рамках проекта идёт поэтапное возведение современных жилых корпусов, детских садов и школ. В проекте уже открылась детская поликлиника. Завершение строительства жилого комплекса запланировано на 2025 год.

Жилой комплекс «Green park» расположен на Северо-Востоке Москвы, недалеко от станций метро Ботанический сад и Отрадное. В районе предусмотрена собственная инфраструктура: школа, три детских сада и поликлиника. Строительство объекта будет завершено в 2023 году.

Справка:

ПИК работает на рынке с 1994 года и специализируется на проектах в сегменте доступного жилья. С начала деятельности компания построила около 23 млн м2 жилой недвижимости. С 2007 года ПИК присутствует на фондовом рынке. Компания придерживается передовых международных стандартов корпоративного управления, которые способствуют успешному развитию бизнеса. Решением Правительства РФ ПИК включён в перечень системообразующих предприятий российской экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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