"Нашествие енотов", живые статуи и испанские барабанщики: в Туле состоялся "Театральный дворик"

В Туле прошел XI Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик». С 9 по 11 августа в историческом центре города российские и зарубежные артисты демонстрировали уникальные перформансы, шоу-программы, интерактивы. Все они проходили под открытым небом.

Фото: Администрация города Тулы

В рамках «Театрального дворика» состоялся первый ночной фестивальный марафон «Сон в летнюю ночь». Жаркий огонь тульского театра огня «Эра», тепло артистов согревали зрителей.

Фото: Администрация города Тулы

Среди любимцев публики – испанская команда барабанщиков – Бринкадейра. В дни фестиваля звуки их барабанов завораживали и окрыляли туляков.

Фото: Денис Денисов

Гости и жители Тулы могли также окунуться в атмосферу творчества и приобщиться к театральному искусству. Например, на "Горячей брусчатке" (Памятник городовому) можно было увидеть спектакль "Нашествие енотов".

Фото: Театр СоЛу

Отметим, что первый фестиваль «Театральный дворик» был проведен в 2011 году и с тех пор привлекает все больше и больше ценителей живого искусства. Множество коллективов из разных городов России представляют тулякам свои театральные постановки.