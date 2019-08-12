2019-08-12T11:46:11+03:00
Звезды

"Нашествие енотов", живые статуи и испанские барабанщики: в Туле состоялся "Театральный дворик"

На протяжении трех дней участником представлений мог стать любой желающий [фото]
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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В Туле прошел XI Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик». С 9 по 11 августа в историческом центре города российские и зарубежные артисты демонстрировали уникальные перформансы, шоу-программы, интерактивы. Все они проходили под открытым небом.

Фото: Администрация города Тулы

Фото: Администрация города Тулы

В рамках «Театрального дворика» состоялся первый ночной фестивальный марафон «Сон в летнюю ночь». Жаркий огонь тульского театра огня «Эра», тепло артистов согревали зрителей.

Фото: Администрация города Тулы

Фото: Администрация города Тулы

Среди любимцев публики – испанская команда барабанщиков – Бринкадейра. В дни фестиваля звуки их барабанов завораживали и окрыляли туляков.

Фото: Денис Денисов

Фото: Денис Денисов

Гости и жители Тулы могли также окунуться в атмосферу творчества и приобщиться к театральному искусству. Например, на "Горячей брусчатке" (Памятник городовому) можно было увидеть спектакль "Нашествие енотов".

Фото: Театр СоЛу

Фото: Театр СоЛу

Отметим, что первый фестиваль «Театральный дворик» был проведен в 2011 году и с тех пор привлекает все больше и больше ценителей живого искусства. Множество коллективов из разных городов России представляют тулякам свои театральные постановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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