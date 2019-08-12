Транспорт не старше трех лет, единая системы оплаты проезда: Как изменится модель пассажирских перевозок в Туле

В Туле сформирована новая транспортная схема. Ее разработали специалисты ГБУ «МосТрансПроект». Проект предусматривает исключение дублирования маршрутов, увеличение числа автобусов большой и средней вместимости.

Перевозить туляков будет транспорт повышенной комфортности с соответствующим техническим оснащением (срок эксплуатации не старше трех лет, оборудование для лиц с ограниченными возможностями, наличие автоинформаторов, кондиционеров, информационных табло с бегущей строкой и т.д.).

За работой перевозчиков теперь будет следить отдельное учреждение. МКУ «Организатор перевозок города Тулы» наделили полномочиями для контроля качества обслуживания пассажиров, соблюдения расписания движения, состояния транспортных средств, безопасности движения.

Также в городе внедрят единую систему оплаты проезда. Она предусматривает установление единственного вида перевозок по регулируемому тарифу с предоставлением льгот по оплате проезда на всех видах транспорта.

На новую модель организации перевозок планируется постепенно перейти в течение 2020 года.