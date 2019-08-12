Тульский «Арсенал» одержал победу над «Уфой»
Следующий матч «Арсенала» пройдет в гостях с «Рубином»
Фото: ФК "Арсенал"
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11 августа состоялся домашний матч РПЛ «Арсенал» - «Уфа». Игра закончилась счетом 1:0 . На 28-й минуте испанский защитник «Арсенала» Виктор Альварес забил гол в ворота противника, тем самым принеся команде победу. Таким образом, туляки поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата.
Следующая игра «оружейников» состоится в гостях с казанским «Рубином».
ИСТОЧНИК KP.RU