Тульский «Арсенал» одержал победу над «Уфой»

Международный турнир «ПЛОТФОРМА S-70» в Сочи: Сборная России и сборная мира сразятся за чемпионский титул

14 августа 2019 года в Сочи состоится уникальное событие в мире спорта – в 10-й раз будет проведен Международный турнир по профессиональному боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70»