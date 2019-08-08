2019-08-08T15:55:01+03:00
Происшествия

Житель Тульской области забил кувалдой знакомого и сбросил тело в выгребную яму

Причиной расправы послужила ссора
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Заокском районе задержан 51-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своего знакомого. По версии следствия, ссора между приятелями произошла в ночь с 1 на 2 августа в одном из домов села Татарское. После этого мужчина несколько раз ударил знакомого кувалдой по голове. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученных травм. Затем владелец дома поспешил избавиться от тела.

- В ходе поисковых мероприятий по розыску без вести пропавшего в выгребной яме придомовой территории в деревне Заокского района был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

- После обнаружения тела мужчины на место происшествия был незамедлительно организован выезд следственно-оперативной группы, - рассказали в СУ СК РФ по Тульской области.

На данный момент осмотр места происшествия завершен, назначена судебно-медицинская экспертиза тела потерпевшего. С подозреваемым беседуют следователи. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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