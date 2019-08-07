2019-08-07T18:01:14+03:00
Звезды

На территории Тульского Кремля прозвучит опера Римского-Корсакова «Царская невеста»

Спектакль пройдет в актуальном формате «оpen air»
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Фото: ГУК ТО "Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского"Фото: ГУК ТО "Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского"
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17 августа на территории Тульского Кремля состоится исполнение оперы Н.А.Римского-Корсакова «Царская невеста». Спектакль пройдет в актуальном формате «оpen air».

Тульская публика увидит semi-stage версию оперы. Она предполагает концертное исполнение в костюмах с элементами театрализации.

Древние стены Тульского Кремля, современника исторической эпохи «Царской невесты», его башни и соборы станут аутентичными декорациями спектакля, создавая историческую достоверность и «отключая» современный урбанистический фон жизни большого города. Зрители ощутят себя в атмосфере средневековой Александровской слободы, где в 1572 году происходят события оперы.

Её сюжетная канва основывается на историческом эпизоде сватовства и женитьбы царя Ивана Грозного на боярской дочери, красавице Марфе Собакиной, и последовавшей вскоре за этим таинственной кончине царской невесты.

Самобытные национальные характеры и личные судьбы переплетаются в ней с драматическими обстоятельствами одного из самых сложных периодов русской истории, борьбы бояр с опричниной.

В спектакле будут задействованы лучшие творческие силы Тулы - Тульский филармонический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр - Владислав Лаврик) и Тульский государственный хор (художественный руководитель – Александр Соловьёв), а также примут участие ведущие солисты музыкальных театров страны. Режиссер-постановщик и куратор проекта - Полина Бертэн (г. Москва), дирижёр – лауреат премии Президента РФ Владислав Лаврик, художник-постановщик – Габриэлла Ижевская (г. Москва).p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; }p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; }

ИСТОЧНИК KP.RU

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