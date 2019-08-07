Комплексная реабилитация: от больничной палаты до выхода на работу

«Комсомольская правда» и Фонд социального страхования провели круглый стол, посвященный профилактике травматизма, эффективной реабилитации пострадавших и другим социальным проектам.

Тульская область – это крупный промышленный центр. Предприятия региона специализируются на производстве оружия и боеприпасов, химическом производстве, металлургии, строительстве. Именно они являются наиболее травмоопасными. А, значит, работодатели должны внимательно следить за здоровьем работников и соблюдением правил техники безопасности.

СТРЕМЛЕНИЕ К НУЛЮ

Сейчас приоритетным направлением повсеместно признается профилактика трудовых травм и профессиональных заболеваний. Тульская область не исключение. Региональное отделение ФСС ведет активную работу в этом направлении: реализует ряд масштабных программ, взаимодействует с работодателями.

С 2017 года ФСС присоединился к продвижению и реализации концепции «Нулевого травматизма» или «Vision Zero». Она была разработана Международной ассоциацией социального обеспечения. По словам сотрудников ФСС - это качественно новый подход к организации профилактики несчастных случаев и профзаболеваний. Он объединяет три направления: безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства.

Если же работник получил травму, Фонд социального страхования обеспечивает серьезную государственную поддержку пострадавшему: от денежных выплат - до медицинской, социальной и трудовой реабилитации, вплоть до содействия в возвращении на работу.

Как эти госпрограммы реализуются на практике, обсудили «Комсомольская правда» и Тульское региональное отделение Фонда социального страхования в рамках круглого стола.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР

- В Тульской области с 1 июля 2015 года начал реализовываться пилотный проект «Комплексная реабилитация пострадавших от тяжелых несчастных случаев на производстве и их возвращение к трудовой деятельности», - отметила управляющий Тульским региональным отделением Фонда Елена Агаева. - Главная задача проекта - оказание разносторонней помощи людям, получившим травмы на производстве, создание специализированной службы, которая будет координировать взаимодействие всех организаций и участников реабилитации с целью обеспечения конкретного пострадавшего лица всеми необходимыми видами лечения с момента получения травмы до максимального восстановления здоровья и возвращению к труду.

Для этого в региональном отделении создана и успешно справляется с поставленными задачами служба реабилитационных менеджеров. В нее входит врач и специалист по расследованию несчастных случаев. Они начинают вести каждого пострадавшего сразу после получения сообщения о страховом случае.

Подбирают менеджеров по парам с учетом профессиональной подготовки, умения работать в паре, личностных качеств характера и многого другого.

Персональный менеджер решает несколько важнейших задач: координирует все этапы реабилитации, представляет интересы работника в различных организациях, сопровождает его. После тяжелой травмы человек находится в состоянии эмоциональной и психологической подавленности, в такие минуты человеку необходима помощь и поддержка, которую оказывает пострадавшему и его семье реабилитационный менеджер.

Комплексная реабилитация пострадавших дает свои плоды. По законченным страховым случаям к трудовой деятельности вернулись 77 % работников. Все они продолжили трудиться на прежнем месте работы.

- На протяжении всего времени реабилитационного лечения мы взаимодействуем с работодателями по каждому конкретному пострадавшему – чтобы сохранить за ним рабочее место, - рассказала начальник отдела страхования профессиональных рисков Тульского отделения Фонда Елена Насекина. - В результате нам удалось добиться возвращения к трудовой деятельности пострадавших к прежнему работодателю, что, прежде всего, важно для самого пострадавшего – ведь он возвращается в родной коллектив.

За 6 месяцев этого года на предприятиях Тульской области произошло 22 тяжелых несчастных случая на производстве, 12 из которых признаны страховыми, по 10 проводится расследование. Все пострадавшие проходят стационарное, амбулаторное и реабилитационное лечение.

Руководитель государственной инспекции труда в Тульской области Сергей Васин отметил, что самыми травмоопасными видами деятельности в регионе являются обрабатывающие производства (на них приходится 7 несчастных случаев) и строительство (4 несчастных случая).

- К травматизму в основном ведут причины организационного характера: неудовлетворительная организация производственных работ и нарушение самим работником распорядка и дисциплины труда, - подчеркнул Сергей Васин.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ

Региональное отделение делает все, чтобы пострадавшие на производстве возвращались к полноценной жизни и работе, были социально адаптированы в обществе.

Примечателен в этой связи пример Юрия Хохлюшкина. Ролик о пострадавшем на производстве туляке продемонстрировали в ходе круглого стола.

В 22 года молодой человек получил производственную травму на одном из тульских заводов: потерял обе ноги. Контролер ОТК попал под состав, перевозивший чугун. Из-за густого пара и сильного грохота он просто не заметил приближающуюся опасность. Ноги отрезало по колено, Юрий потерял более 80% крови.

Врачи спасли ему жизнь, но потом были долгие месяцы на больничной койке и реабилитация. Юрий заново учился ходить с помощью протезов. Он не раз вспоминал, какой страшной была боль, когда впервые их надел. Но не сдался. Напротив, занялся спортом. В 2004 году, через 11 лет после получения травмы, Юрий Хохлюшкин стал чемпионом России по пауэрлифтингу.

Сегодня он продолжает благодарить сотрудников Тульского регионального отделения ФСС: они своевременно обеспечили необходимыми средствами реабилитации, в том числе бесплатно предоставили автомобиль, переоборудованный для ручного управления.

ПРАВОВЫЕ ЗНАНИЯ ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ

Для успешной реализации комплексной реабилитации региональное отделение Фонда заключает соглашения и с социальными партнерами.

Один из наиболее востребованных просветительских проектов - «Школа правовых знаний». Он успешно реализуется более 5 лет. В его рамках туляков приобщают к правовым знаниям, формируют у них более глубокие навыки защиты прав и законных интересов.

Работа проекта - это проведение правовых лекториев, семинаров, мастер-классов, тренингов, правовых консультаций по актуальным вопросам правозащитной деятельности и с учетом пожеланий жителей. Также продолжается радио проект «Школа правовых знаний». Получить ответы на интересующие вопросы можно в эфире радиостанции Вести FM.

Центр занятости населения и ФСС помогают инвалидам в поисках работы. Специалисты не только оказывают профориентационную помощь, но и сопровождают инвалидов на собеседование. Как правило, в 50 % трудоустройство проходит успешно.