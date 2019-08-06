Олег Тактаров и съемочная группа проекта "Охота на героев" приехали в Тулу. Актер и каскадер выложил видео на своей странице в Instagram. На кадрах Олег Тактаров разбивает на удачу тарелку о штатив прямо на трассе.

- Тарелка разбилась. Это хороший знак, - отметил актер.

olegtaktarov_official Решили, что даже наш мини проект заслуживает разбитую тарелку об штатив #охотанагероев

В шоу «Охота на героев» Олег Тактаров ездит по России и находит обычных людей, которых по праву можно считать героями.

Основная идея проекта – показать, что в стране живет много хороших и добрых людей, наших знакомых и просто прохожих, которые готовы, не задумываясь, совершить подвиг.