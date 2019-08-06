Олег Тактаров и съемочная группа проекта "Охота на героев" приехали в Тулу
В областном центре проходят съемки шоу [видео]
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Олег Тактаров и съемочная группа проекта "Охота на героев" приехали в Тулу. Актер и каскадер выложил видео на своей странице в Instagram. На кадрах Олег Тактаров разбивает на удачу тарелку о штатив прямо на трассе.
- Тарелка разбилась. Это хороший знак, - отметил актер.
Решили, что даже наш мини проект заслуживает разбитую тарелку об штатив #охотанагероев
В шоу «Охота на героев» Олег Тактаров ездит по России и находит обычных людей, которых по праву можно считать героями.
Основная идея проекта – показать, что в стране живет много хороших и добрых людей, наших знакомых и просто прохожих, которые готовы, не задумываясь, совершить подвиг.
ИСТОЧНИК KP.RU