В Тульской области на ж/д переезде столкнулись легковушка и грузовой поезд
Днем 6 августа на 298 км железнодорожного переезда "Волово-Турдей" в Воловском районе столкнулись грузовой поезд и автомобиль "ВАЗ-2106".
По предварительным данным, водитель легковушки, 31-летний мужчина, выехал на железнодорожный переезд, проигнорировав запрещающие сигналы переездной сигнализации. В результате произошло столкновение.
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Водитель ВАЗ-2106 получил различные травмы. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Движение поездов не нарушено.
- Полицейские ГИБДД и следственно-оперативной группы работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося, - сообщили в УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU