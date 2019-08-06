2019-08-06T15:38:59+03:00
Происшествия

В Тульской области на ж/д переезде столкнулись легковушка и грузовой поезд

Водитель автомобиля получил различные травмы
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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Днем 6 августа на 298 км железнодорожного переезда "Волово-Турдей" в Воловском районе столкнулись грузовой поезд и автомобиль "ВАЗ-2106".

По предварительным данным, водитель легковушки, 31-летний мужчина, выехал на железнодорожный переезд, проигнорировав запрещающие сигналы переездной сигнализации. В результате произошло столкновение.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Водитель ВАЗ-2106 получил различные травмы. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Движение поездов не нарушено.

- Полицейские ГИБДД и следственно-оперативной группы работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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