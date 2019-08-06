«Чистая вода» приходит в Тульскую область

Этот вопрос - одна из давних «болевых точек» региона: из-за природных особенностей вода в Тульской области имеет повышенные жесткость и содержание железа. Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков в своем докладе отметил, что эта задача в регионе решается в рамках нескольких программ. В первую очередь - это федеральная программа «Чистая вода», которая реализуется в рамках национального проекта «Экология».

Согласно плану программы, в 2024 году иметь доступ к чистой и качественной воде должны 93,7 % жителей нашего региона, для городских образований процент еще выше – 99 %. Для того, чтобы через пять лет достичь этих показателей, сегодня в Тульской области ведутся масштабные работы по модернизации объектов водоснабжения. Общее финансирование программы - 1,29 млрд рублей, из которого львиная доля – федеральные средства. В программу включены 34 объекта, работы на которых улучшат качество воды для более 50 тысяч жителей Тульской области.

Работа на результат

Комплексное решение проблем по модернизации объектов водоснабжения Тульского региона запущено после поручения губернатора Алексея Дюмина. Главная цель реализуемых программ – обеспечить бесперебойное водоснабжение тех районов области, где сегодня есть проблемы.

В разной степени они возникают в двух десятках муниципальных образований Тульской области. Отдельные территории включены в программу, чтобы избежать проблем с «водным вопросом» в ближайшее время.

- В структуру госпрограммы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области» включены мероприятия проекта «Чистая вода Тульской области». На их реализацию в 2019 году из всех источников выделено свыше 282 млн. рублей - в том числе 228,4 млн рублей из областного бюджета. Сюда входят и средства на разработку проектно-сметной документации. В текущем году в программе участвуют 17 муниципалитетов. В работе находятся уже 73 объекта в 41 населенном пункте. В своих обращениях жители поднимают вопросы водоснабжения сельских населенных пунктов, по которым муниципальные образования не предоставляли заявок в министерство ЖКХ. Администрациям надо проанализировать состояние объектов водоснабжения в этих населенных пунктах, чтобы в дальнейшем иметь возможность включить их в программу «Чистая вода», - подчеркнул министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

Риски к минимуму

Алексей Дюмин поручил министерству ЖКХ совместно с комитетом по предпринимательству сформировать реестр подрядных организаций, специализирующихся на объектах водоснабжения.

- Необходимо свести к минимуму несостоявшиеся конкурсные процедуры в рамках региональной и федеральной программы «Чистая вода», - отметил Глава региона. По его поручению в Туле составлен трехлетний план по замене магистральных сетей водоснабжения, предусматривающий замену более 28 км магистральных водоводов до 2022 года. Работы активно ведутся с мая текущего года.

В 2019 году идет замена 3,6 км водопровода на Медвенско-Осетровском водозаборе. Уложено свыше 1,3 км сетей диаметром 900 мм. Окончательно закрыть вопрос с перебоями в водоснабжении юга Тулы планируется засчет закупки 6 насосов повышенной мощности. Не останутся без долгожданного ремонта и свыше 3 тысяч жителей пос. Барсуки – более 33 млн рублей пойдут на реконструкцию 3,2 км сетей водоснабжения в этом населенном пункте.

Помимо областного центра, крупные проекты будут реализованы в Богородицке, где отремонтируют 2 скважины и 6,7 км сетей на 12,2 млн рублей; в Узловой - запланировано строительство 3,9 км сетей водоснабжения; в Северо-Задонске (г. Донской) - там отремонтируют 6,2 км сетей на 12,2 млн рублей.

Реализация программ «Чистая вода Тульской области» будет продолжена и в 2020-2021 гг. Общая сумма финансирования из регионального бюджета на этот период - 387,5 млн рублей на строительно-монтажные работы и 100 млн рублей на разработку проектно-сметной документации.

- Впервые за долгие годы из федерального и регионального бюджетов выделяется значительный объем средств на объекты водоснабжения. Длительное время проблему состояния сетей и качества питьевой воды не решали. Профильное министерство и главы муниципалитетов должны работать на результат. Они имеют реальную возможность это сделать. Средства есть, требуется грамотно и быстро подготовить необходимый комплект документов. Необходим жесткий контроль за исполнением заключенных контрактов со стороны министерства ЖКХ и глав администраций: если вы видите на начальном этапе, что подрядчик «темнит» или не справляется, надо сразу подавать сигналы, не рисковать, иначе сроки работ будут сорваны, - подвел итог Алексей Дюмин.