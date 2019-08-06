2019-08-06T09:56:40+03:00
Общество

Жителям частично обрушившегося дома в Богородицке приобретут квартиры

На эти цели потратят 4 764 000 рублей из бюджета муниципального образования
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Так выглядел обрушившийся домТак выглядел обрушившийся дом
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В апреле в жилом доме в поселке Южный в Богородицке частично обрушилась стена и выпал оконный блок. Никто из жильцов не пострадал.

Как выяснилось позже, дом признали аварийным еще в 2015 году. Здание было возведено в 1937 году из шлакоблока, срок эксплуатации такого жилья - 50 лет.

Тем не менее, в двух квартирах жилого дома продолжали жить люди. После случившегося ЧП при оценке состояния дома было установлено, что дальнейшая эксплуатация и восстановление строения нецелесообразны.

Поэтому для жильцов частично обрушившегося дома было решено и приобрести новые квартиры. На сайте госзакупок появилась соответствующая информация.

Из бюджета Богородицка на эти цели потратят 4 764 000 рублей. Квартиры планируют закупить двухкомнатные. Они должны находиться на территории Богородицка. Площадь нового жилья должна быть не менее 54 кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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