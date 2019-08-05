Туляк расстрелял машину, в которой находилась его бывшая с новым возлюбленным

Ночью 4 августа на пересечении ул. Халтурина и ул. Демонстрации водитель автомобиля Mercedes Viano расстрелял машину ВАЗ 2115.

По данным "КП", стрельбой закончился давний конфликт. Мужчина не смог пережить расставание со своей возлюбленной. После того, как она ушла, он не смог простить ее. Когда увидел их в машине вдвоем, схватился за пневматику.

По предварительным данным, мужчина стрелял по "ВАЗу" в момент, когда пара находилась в автомобиле. Однако никто не пострадал.

После этого скрылся с места преступления. Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям, стрелявший целился в стекла со стороны водителя и пассажира.

В УМВД России по Тульской области уже отреагировали на случившееся.

- В полиции проводится проверка обстоятельств случившегося. Все предположительные участники происшествия установлены, - сообщили "Комсомолке" в ведомстве. - По предварительным данным, подозреваемый повредил чужое имущество по мотивам ревности. В результате случившегося никто не пострадал. По итогам проводимой полицией проверки будет принято процессуальное решение.