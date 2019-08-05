Тулякам продемонстрировали историю в деталях
Тулякам продемонстрировали "Историю в деталях". Под таким названием начала работать выставка стендовых моделей и военно-исторической миниатюры в парке "Патриот - Тула".
Фото: Алексей ФОКИН
На ней представлено более 100 уникальных работ моделистов из Тулы, Москвы, Балашихи, Кирова.
Фото: Алексей ФОКИН
На выставке посетители могут увидеть выполненные с высокой точностью миниатюрные модели военной и гражданской техники времен ВОВ, войны в Афганистане.
Фото: Алексей ФОКИН
Посетителей также могут заинтересовать новинки отечественного ВПК. Напрмиер, бронеавтомобиль Тигр-М с ПТРК "Корнет" тульского производства.
Фото: Алексей ФОКИН
Также представлены модели советских и российских вертолетов.
Фото: Алексей ФОКИН
Любителям старины понравится коллекция военно-исторической миниатюры (фигур) древних римлян, викингов, рыцарей, русских воинов разных эпох.
Фото: Алексей ФОКИН
Посетители познакомятся с диорамами на различные темы - от средних веков до 80-х годов прошлого века.
Фото: Алексей ФОКИН
Также в посетители парка "Патриот" ждет потрясающая коллекция парусников от тульских мастеров Вячеслава Давыдова и Дмитрия Степунина.
Фото: Алексей ФОКИН
Посещение выставки - бесплатно. Выставка находится в ТМУ №1 (слева от центра). Время работы парка "Патриот": среда- воскресенье с 11-00 до 20-00, понедельник, вторник - выходные.
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU