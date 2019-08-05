2019-08-05T10:08:53+03:00
Звезды

Тулякам продемонстрировали историю в деталях

Выставка стендовых моделей и военно-исторической миниатюры работает в парке "Патриот - Тула" [фото]
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН

Тулякам продемонстрировали "Историю в деталях". Под таким названием начала работать выставка стендовых моделей и военно-исторической миниатюры в парке "Патриот - Тула".

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

На ней представлено более 100 уникальных работ моделистов из Тулы, Москвы, Балашихи, Кирова.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

На выставке посетители могут увидеть выполненные с высокой точностью миниатюрные модели военной и гражданской техники времен ВОВ, войны в Афганистане.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Посетителей также могут заинтересовать новинки отечественного ВПК. Напрмиер, бронеавтомобиль Тигр-М с ПТРК "Корнет" тульского производства.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Также представлены модели советских и российских вертолетов.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Любителям старины понравится коллекция военно-исторической миниатюры (фигур) древних римлян, викингов, рыцарей, русских воинов разных эпох.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Посетители познакомятся с диорамами на различные темы - от средних веков до 80-х годов прошлого века.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Также в посетители парка "Патриот" ждет потрясающая коллекция парусников от тульских мастеров Вячеслава Давыдова и Дмитрия Степунина.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Посещение выставки - бесплатно. Выставка находится в ТМУ №1 (слева от центра). Время работы парка "Патриот": среда- воскресенье с 11-00 до 20-00, понедельник, вторник - выходные.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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