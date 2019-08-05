2019-08-05T09:40:33+03:00
Общество

Где размещаются треноги в Тульской области с 5 по 8 августа

"Комсомолка" публикует места дислокации
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения ГИБДД УМВД России по Тульской области меняют дислокацию. С 5 по 8 августа они будут размещаться вновь на 25 точках. Как и прежде, 5 из них непосредственно в Туле.

Список

Список

Отметим, что ранее ГИБДД опубликовала карту со всеми камерами на дорогах. В регионе фиксируют нарушения 120 технических средств автоматической фотовидеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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