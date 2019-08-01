2019-08-01T14:53:47+03:00
Общество

Роспотребнадзор обнаружил в детских лагерях Тульской области множество нарушений

В отношении ответственных лиц возбуждено 32 дела об административных правонарушениях
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области обнаружили в летних оздоровительных учреждениях множество нарушений санитарных правил и нормативов.

Они касались не соблюдения санитарно-эпидемиологического режима при работе пищеблоков и требований к содержанию помещений и территории. Таковы итоги плановых и внеплановых проверок в отношении 18 оздоровительных учреждений.

По выявленным нарушениям в отношении ответственных лиц возбуждено 32 дела об административных правонарушениях, выдано 18 предписаний об устранении выявленных нарушений.

Отметим, что в июле в регионе функционировали 36 детских лагерей. В них отдыхали более 5 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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