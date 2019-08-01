Роспотребнадзор обнаружил в детских лагерях Тульской области множество нарушений

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области обнаружили в летних оздоровительных учреждениях множество нарушений санитарных правил и нормативов.

Они касались не соблюдения санитарно-эпидемиологического режима при работе пищеблоков и требований к содержанию помещений и территории. Таковы итоги плановых и внеплановых проверок в отношении 18 оздоровительных учреждений.

По выявленным нарушениям в отношении ответственных лиц возбуждено 32 дела об административных правонарушениях, выдано 18 предписаний об устранении выявленных нарушений.

Отметим, что в июле в регионе функционировали 36 детских лагерей. В них отдыхали более 5 тысяч детей.