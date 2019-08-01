2019-08-01T09:39:46+03:00
Общество

Туляки получили доступ к Wi-Fi в общественном транспорте

Также он в скором времени заработает в историческом центре города
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Туляки получили доступ к Wi-Fi в общественном транспорте. Пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев смогут пользоваться им абсолютно бесплатно. Для этого достаточно пройти стандартную авторизацию по номеру мобильного телефона.

Отметим, что это не все нововведения, которые ощутят на себе жители областного центра. Уже в этом году в городе появится 8 умных светофоров и 30 остановок с электронными информационными табло. Также заработает система интеллектуального освещения, в историческом центре появится Wi-Fi, будут установлены видеокамеры с возможностью распознавания не только номеров автомобилей, но и лиц прохожих.

В домах туляков устанавливаются умные приборы учета воды и тепловой энергии. В городе уже работает 70 видеодомофонов с возможностью управления со смартфона, оповещения в случае ЧС и связи с экстренными службами. Их число к 2024 году увеличится до 4 тысяч.

Кроме того, в Туле внедрят платформу «Цифровой двойник города». Это прототип реального города для анализа его реакции на возможные изменения и внешние воздействия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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