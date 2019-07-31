Белев – город монастырей, пастилы, кружева

Белев – одно из живописнейших мест на берегу Оки. В разное время он был торговой столицей, ремесленным центром и даже колыбелью русского православия. А архитектурные памятники дали возможность включить его в список исторических городов.

Проводившиеся археологические раскопки показали, что за несколько тысяч лет до нашей эры на территории Белева проживали люди неолитической эпохи, которую даже выдели в отдельную группу – «Белевская неолитическая культура».

Ее характерными особенностями считались орнаменты на керамических изделиях и изготовление кремниевых орудий. В XIV веке город попал под власть Великого княжества Литовского. С конца XIV — начала XVI веков до 1558 года был центром удельного Белевского княжества.

В те годы Белев принадлежал Великому княжеству Литовскому, и Улу-Мухаммед, захватив город, пытался продемонстрировать лояльность московскому великому князю и предлагал союз. Но он не пошел на конфликт с Литвой и отверг предложение хана. Со второй половины XVI века крепость Белева входила в Засечную черту на южных окраинах России. Иван Грозный лично приезжал осматривать рубежи и побывал в Белевской крепости и Спасо-Преображенском монастыре (возведенном удельными князьями во времена литовского владычества).

Екатерина II в 1777 году приняла решение пристроить тихий степной уезд в Тульской губернии. Белев стал важным экономическим центром, из которой продукция в огромных количествах поставлялась в Москву и Петербург. В порту северной столицы белевские купцы держали собственные склады.

В период расцвета грузооборот Белевской пристани был весьма значительным и шел по нарастающей вплоть до до 70-х годов XIX в. Через нее проходило до 1 500 судов с хлебом, маслом, воском, салом, пенькой, шерстяными тканями и другим товаром. В дальнейшем были найдены даже собственные монеты. Показателем достатка служили почти два десятка каменных церквей и многочисленные купеческие дома.

Народные промыслы

Монахини женского Крестовоздвиженского монастыря, оказывается, способствовали зарождению белевского кружева как промысла. В XVII веке его плели из золотых и серебряных нитей и использовали для отделки туалетов высокопоставленной знати и праздничных одежд духовенства.

Но уже спустя столетие мастерству начали обучать крепостных девочек, а в XIX веке кружевоплетение приобрело массовый характер. Только для плетения уже использовали нитки белых и черных цветов. Угасание промысла наметилось в начале прошлого века, когда из-за бурного развития промышленности народ стал уезжать из маленького городка в поисках высокой зарплаты и хорошей жизни.

Фото: Архив "КП"

Сейчас в Белеве проживают только три женщины, которые владеют этим искусством. Белевское кружево отличают затейливые чередования различного вида тесемок (узких прошв), которые цепляясь между собой образуют неповторимые узоры и сочетания. К характерным особенностям относятся ассиметричное построение фестонов. Оно сильно отличается от всех других замкнутым орнаментом, состоящим из тесемок, квадратов, паучков, змеек.

Безусловно, брендом города считается яблочная пастила. Ее рецепт придумал в 1888 году известный белевский купец Амвросий Прохоров. В ее основе яблоки сорта «антоновка», яичный белок и сахар. После того, как печеную мякоть перемешивали с остальными ингредиентами, получалась масса, которую затем закатывали в рулет. Кстати, до революции 1917 года белевская пастила участвовала в парижских выставках-продажах. На данный момент продолжает традиции и производит «правильное» лакомство предприниматель Саак Саакян в деревне Богданово под Белевом.

Белевские святыни

После революции на территории районного центра из более чем 30 монастырей осталось девять. Впрочем, остаются открытыми для прихожан только четыре. Например, ансамбль Спасо-Преображенского монастыря. Сейчас он восстанавливает свой статус центра духовной жизни Белевско-Алексинской епархии Тульской митрополии Русской Православной церкви. При храме также действует школа звонарей «Белевский перезвон». - Спасо-Преображенский монастырь основан в первой половине XVI века на месте старого белевского городища.

С начала XIX века в нем располагалось духовное училище, - рассказывает настоятель Спасо-Преображенского мужского монастыря отец Арсений. – Находящийся рядом Крестовоздвиженский Белевский женский монастырь основан уже позже — в первой четверти XVII века по челобитью старицы Марфы Палицыной. Первоначально был небогат, а в 1764 году и вовсе упразднен.

Но в 1768 году вновь восстановлен и к началу ХХ века был достаточно многолюден. Как и все монастыри, церкви и храмы оба монастыря были закрыты в 1920-х годах. Помещения некоторое время использовались музеем, а затем в них находились жилые комнаты.

Теперь ансамбль Спасо-Преображенского монастыря реконструируют. В семи километрах от города расположен действующий мужской монастырь Святого Макария Жабынского. В селе Николо-Гастунь на берегу Оки в 25 км от Белева находится Николо-Гастунский храм — полуразрушенная церковь конца XVII века.

На противоположном конце села в период христианизации была обретена чудотворная икона Святителя Николая византийского письма, в честь которой был поставлен вначале деревянный, а затем каменный храм.

Слава о чудодейственной иконе из Гастуни распространилась на все соседние с Белевом города и дошла до Москвы, и была она так велика, что Василий III повелел заложить в Кремле собор, названный по иконе – Гастунским. В этот собор икона была торжественно перенесена в 1506 году, а село с тех пор стало называться Николо-Гастунь.