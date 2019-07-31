2019-07-31T16:01:08+03:00
Общество

В Туле заменили 230 лифтов

Работы прошли в тех многоэтажках, где подъемники исчерпали свой ресурс
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Всего на территории города функционирует более 2 300 лифтов. Из них 1 396 на начало года отслужили свой нормативный срок эксплуатации - 25 лет. За решение этой злободневной проблемы взялись в 2018 году.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

- Уже второй год у нас функционирует программа по замене лифтов. Она действует по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, - рассказал заместитель главы администрации Тулы - начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин. - Жителям предлагается при наличии решении общего собрания [собственников] принять решение о замене лифтов. Программа работает на условиях софинансирования из бюджетов Тулы и Тульской области – в равных частях, регионального Фонда капитального ремонта и жителей. Собственники квартир должны собрать 3,7 % от стоимости лифта. Это позволяет решать проблему ненормативных лифтов. Если в прошлом году мы общими усилиями отремонтировали 77 лифтов, то в этом году в планах — 231. И этим планам суждено сбыться, потому что 230 лифтов на данный момент поменяли и ввели в эксплуатацию.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Под программу по замене лифтов попал дом на ул. Бондаренко, 31. Здесь появилось сразу 2 новых подъемных механизма. Прежние лифты были введены в эксплуатацию в 1988 году.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Старший по дому Виктор Выродов отметил, что проблемный лифт был больным местом всего многоквартирного дома. В многоэтажке в основном живут пожилые люди, которые не в силах самостоятельно подниматься по этажам. Старый лифт часто ломался, жители писали обращения, приезжали ремонтники и проблема уходила на какое-то время. Было ясно, что требовался уже не частичный ремонт, а полная замена лифта. На данный момент благодаря программе в их доме наконец-то заменили лифт и теперь не возникает нареканий в его работе.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В планах программу по замене лифтов продолжить и в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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