2019-07-31T17:20:32+03:00
Спорт

Тульский «Арсенал» отправился в Баку на матч c «Нефтчи»

Команды сыграют 1 августа в Азербайджане
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ПФК "Арсенал"Фото: ПФК "Арсенал"
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31 июля футболисты «Арсенала» отправились в Баку на матч c «Нефтчи». Фото игроков тульского клуба появилось в твиттере.

Игра второго квалификационного раунда Лиги Европы состоится 1 августа в 20:00 мск. Ее планируют посетить около 50 болельщиков канониров.

Первая встреча команд 25 июля в Туле завершилась со счетом 1:0 в пользу "Нефтчи".

Несмотря на то, что «Арсенал» дебютировал в квалификации Лиги Европы с поражения, канониры не собираются посыпать голову пеплом. Все же решающим станет матч в Баку.

Бакинская команда также настроена решительно. После победы в первом матче главный тренер ПФК «Нефтчи» Роберто Бордин сообщил:

- Нас ждет тяжелый матч в Баку. «Арсенал» – очень сильная команда. Знаем силу этого соперника. Надо очень серьезно подготовиться и правильно действовать в ответной игре. Было бы большой ошибкой думать о том, что мы уже в 3-м раунде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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