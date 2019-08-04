4 августа тульский "Арсенал" на выезде обыграл "Тамбов". Игра завершилась со счетом 0:1. Для "Арсенала" было важно переломить негативную ситуацию после трех поражений - неудачи с "Ростовом" в РПЛ (2:3) и поражений от "Нефтчи" в квалификации Лиги Европы (0:1, 0:3).

В начале встречи Евгений Луценко отправил мяч в сетку ворот "Тамбова". Во втором тайме тамбовский клуб большими силами шел в атаку. Но оборона туляков ликвидировала угрозы еще на подступах к штрафной.

Как итог - канониры впервые в сезоне сыграли «на ноль».