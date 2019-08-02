В Туле пройдет IX Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик»
С 9 по 11 августа в центре Тулы пройдет ежегодный Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик». Первый такой фестиваль был проведен в 2011 году и с тех пор привлекает все больше и больше ценителей живого искусства. Множество коллективов из разных городов России представят тулякам свои театральные постановки. Все три дня, с пятницы по воскресенье, под открытым небом в центре города гости и жители Тулы смогут окунуться в атмосферу творчества и приобщиться к театральному искусству.
Предлагаем ознакомиться с полной программой грядущих мероприятий.
9.08, пятница
17:00 – Построение на шествие (сквер около памятника С.И. Мосину).
17:30-18:30 – Карнавальное шествие (от памятника С.И. Мосину - по улице Металлистов – площадь им. Ленина).
Площадь имени Ленина
18:30-18:40 – Церемония открытия XI Международного Фестиваля уличных театров «Театральный дворик».
18:40-19:40 – Парад участников.
19:40-20:15 – Барабанное шоу «Drum Drive» (Архангельск).
20:20-21:20 – Театр-лаборатория Елены Порошиной «Команда +» (Серпухов). Спектакль «Легенда о русалке».
21:20-21:30 – Шоу-проект «Стихия» (Тула). Огненное шоу «Urban».
21:35-22:00 – Театр огня «Эра» (Тула). Огненное шоу "CARTeBLANCHe".
Театральные ворота (ул. Металлистов, 19)
19:35-20:00 – Проект Дарьи Гордеевой «Без Слов» (Тула). «Не было ветру».
20:00-20:30 – Струнный ансамбль El Classic (Тула).
20:35-21:10 – Театр танца Монплезир (Санкт-Петербург). «Магия барокко».
21:15-22:00 – Джазовая группа «Билет на М.А.Р.С.» (Тула).
Театральная парковка (ул. Металлистов, 3)
20:00-20:50 – Театр «НоС» (Санкт-Петербург). Спектакль-перформанс «Метаморфозы».
20:50-21:30 – Уличный театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Площадной спектакль «Однажды в цЫрке».
21:30-22:00 – Уличный театр «Безлимит» («BezlimF (theater)») (Санкт-Петербург). Спектакль «Кстати о птичках».
Горячая брусчатка (Памятник Городовому)
19:30-20:40 – Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Неотправленные письма».
20:45-21:20 – Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль-ирония «Аюшки-Вайфаюшки. Версия 2.0».
21:25-22:00 – Happy People Project (Москва). Интерактивный спектакль «Золотая змейка».
Театральная площадь (Казанская набережная)
20:00-20:30 – Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.
20:30-21:00 – Лиза Гвоздик (Санкт-Петербург). «Уличное кабаре».
21:00-22:00 –Ансамбль позитивной музыки «Парнас» (Рязань).
Teatrtula.ru (Казанская набережная)
19:30-21:30 – ТЕАТР УЛИЦ «ДОЖ» - независимая клоунада (Москва).«BAMBINICIRCO», цирковая интерактивная шоу-программа.
Фонтанка (Крестовоздвиженская площадь)
20:00-20:50 – Театр «ARTist» (Череповец). Спектакль «Белки в кругосветке».
20:50-21:30 – Театр в гриме «DeBufo» (Уфа). Интерактивный спектакль «Цирк уехал».
21:30-22:00 – Театр имени Которого Нельзя Называть (Санкт-Петербург). «Синема».
Два коридора
1. Театральный проезд 1 (от Крестовоздвиженской площади до памятника Городовому)
19:40-22:00.
Театр СоЛу (Санкт-Петербург) – Спектакль-променад «Полосатые элементы»; Веселые великаны (Беларусь, Могилёв); Е. Гитис (Москва) – «Сумасшедший велосипед»; Непредсказуемый Предсказатель и Загадочная Гадалка (Санкт-Петербург).
2. Театральный проезд 2 (от ул. Металлистов, 19 до ул. Металлистов, 3)
19:40-22:00.
Е. Гитис (Москва) – «Сумасшедший велосипед»; Непредсказуемый Предсказатель и Загадочная Гадалка (Санкт-Петербург); Живые статуи - Уличный Театр «Барселона» (Тольятти-Москва); К212 (Беларусь, Минск); Живые статуи "Cross Time" (Беларусь, Минск); Studio “Iron mask” (Украина, Харьков); Уличный Театр СЮРЛЕДОН (Ростов-на-Дону); Некоммерческое Партнерство «Творческая Студия «Движитель» (Барнаул); Арт-студия «Лайм» (Казань); Творческая мастерская «Венеция» (Тула).
20:00-20:45 – Оркестр «Вторая линия» (Москва).
10.08, суббота
Международный чемпионат живых скульптур (ул. Металлистов).
15:00-18:30 - К212 (Беларусь, Минск); Живые статуи "Cross Time" (Беларусь, Минск); Studio “Iron mask” (Украина, Харьков); Уличный Театр СЮРЛЕДОН (Ростов-на-Дону); Некоммерческое Партнерство «Творческая Студия «Движитель» (Барнаул); Арт-студия «Лайм» (Казань); Уличный Театр «Барселона» (Тольятти-Москва); Творческая мастерская «Венеция» (Тула).
Галёрка (рядом с подземным переходом со стороны Казанской набережной)
19:15-20:00 – Барабанное шоу Brincadeira (Испания).
20:00-20:30 – Bloco Clandestino (Москва). Барабанно-хореографическое шоу.
20:30-21:00 – Барабанное шоу «Drum Drive» (Архангельск).
La Rambla (от памятника С.И. Мосину до Тульского кремля по ул. Металлистов)
17:00-17:45 –Барабанное шоу Brincadeira (Испания).
Театральные ворота (ул. Металлистов, 19)
18:00-18:45 – Барабанное шоу «Drum Drive» (Архангельск).
18:45-19:15 –Театр «ARTist» (Череповец). Спектакль «Белки в кругосветке».
19:20-20:20 – Театр в гриме «De Bufo» (Уфа). Спектакль «Клюква».
20:30-21:20 – Уличный театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Площадной спектакль «Однажды в цЫрке».
21:20-22:00 –Happy People Project (Москва). Интерактивный спектакль «Золотая змейка».
Театр FM (площадка рядом с беседкой «Волна»)
18:00-18:30 – Веселые великаны (Беларусь, Могилёв). Игровой интерактив «Веселые страусы».
18:30-19:10 – Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.
19:10-19:40 – Студия цыганского танца BohoDance (Тула). «Цыганская душа».
19:45-20:15 – «Аракс». Школа танцев Екатерины Юруть (Тула). Bellydance&show.
20:20-20:30 – Театральный коллектив Первомайского ДК «Химик» «ТЕАТРиК » (Тула). «Ми-Ми-Мимы».
20:35-20:50 – Dancegroup «Iron Tribe» (Тула).
20:55-21:15 – Школа танцев «Cubana Club» (Тула). Сальса.
21:15-22:00 – Творческая группа Веры Трофимовой (ТГВТ) (Тула). «Волшебство мюзикла».
Music Patio Fest (двор ул. Металлистов, 16)
17:45-18:30 – Группа «Тень Города» (Тула). «Мелодия лета».
18:40-19:25 – Мигель и Группа "Amigos de Corazon" (Россия – Перу).
19:40-20:10 – Кроссовер-ансамбль «Red Sparrow Band» (Тула).
20:10-20:50 – Позитив-бэнд Jazzophrenia (Тула).
21:00-22:00 – Группа Feelin’s и Boris Savoldelli (Россия, Рязань - Италия).
«Амфитеатр» (беседка на набережной)
18:00-18:30 – Струнный ансамбль El Classic (Тула).
18:40-19:10 – Дуэт «Наедине» (Тула).
19:15-19:25 – Творческое объединение "Индрик" (Тула). «Водевиль».
19:30-20:00 – Театр танца Монплезир (Санкт-Петербург). «Магия барокко».
20:05-20:30 – Студия цыганского танца BohoDance (Тула). «Испанские краски».
20:35-21:00 – Александра Зиборова (Москва). HangDrum.
Авансцена (ул. Металлистов, 12-14)
18:00-18:40 – Happy People Project (Москва). Интерактивный спектакль «Золотая змейка».
18:45-19:25 – Fane Solamente (Испания).
19:30-20:20 – Театр «НоС» (Санкт-Петербург). Спектакль-перформанс «Метаморфозы».
20:25-21:00 – Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль «Безумная семейка».
21:10-22:00 – Театр имени Которого Нельзя Называть (Санкт-Петербург). «Синема».
Театральная парковка (ул. Металлистов, 3)
17:00-17:30 – Лиза Гвоздик (Санкт-Петербург). «Уличное кабаре».
17:30-18:30 – Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Концерт по заявкам».
18:35-19:20 – Театр СоЛу (Санкт-Петербург). Эксцентрическая комедия «Утро на марсе».
19:30-20:20 – ТЕАТР УЛИЦ «ДОЖ» - независимая клоунада (Москва)."BREDLAM" - салонное ревю в одном акте.
20:30-21:00 – Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (Тула). Спектакль «Легенды ночных фонариков».
21:00-21:25 – Барабанное шоу Crazy Army Drum Show (Тула).
Театр под балконом (ул. Металлистов, 6)
18:00-18:40 – Уличный театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Площадной спектакль «Однажды в цЫрке».
18:40-19:05 - Театр «АНТИ» (Тула – Москва). Перформанс «Типичный академизм».
19:10-19:40 - Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль «Безумная семейка».
19:35-20:00 – Тульская региональная общественная организация «Клуб свинговых танцев».
(Клуб свинговых танцев Ё.П.Р.С.Т .) (Тула). «Мы танцуем буги-вуги каждый день».
20:00-20:30 – Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.
20:35-21:15 – Театр СоЛу (Санкт-Петербург). Эксцентрическая комедия «Утро на марсе».
21:20-22:00 – Театр в гриме «De Bufo» (Уфа). Спектакль «Клюква».
Театральная площадь (Казанская набережная)
18:00-18:20 – Bloco Clandestino (Москва). Барабанно-хореографическое шоу.
18:20-19:00 – «Московский художественный цирк» (Москва). Спектакль «Мечты о небе».
19:00-19:15 – Награждение победителей Международного Чемпионата Живых скульптур.
19:15-19:45 – Театр «Малый Трианон» (Санкт-Петербург). Спектакль «Сны о барокко».
19:50-20:20 – Веселые великаны (Беларусь, Могилёв). Игровой интерактив «Веселые страусы».
20:30-21:00 – Уличный театр «Безлимит» («BezlimF (theater)») (Санкт-Петербург). Спектакль «Кстати о птичках».
21:00-22:00 – Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Неотправленные письма».
Горячая брусчатка (Памятник Городовому)
18:00-18:30 –Товарищество Актеров театр "МiрЪ" (Санкт-Петербург). Импронада «Гоголь-моголь».
18:30-19:00 –Rainbow Circuss (Москва). Интерактивное клоунское шоу «Цирк из чемодана».
19:00-19:20 – Цирковые клоуны Пашка и Веснушка (Тула).
19:20-19:50 – Уличный театр «Безлимит» («BezlimF (theater)») (Санкт-Петербург). Спектакль «Кстати о птичках».
19:55-20:50 – Театр уличного искусства «SubRosa» (Смоленск). Огненный спектакль «Paguba».
20:55-21:40 – Fane Solamente (Испания).
21:40-21:50 – Шоу-проект «Стихия» (Тула). Световое шоу «GLAM».
21:50-22:00 – Театр огня «Эра» (Тула). Огненное шоу «Обсидиан».
На всех площадках.
17:00 – 22:00. Непредсказуемый предсказатель и Загадочная гадалка (Санкт-Петербург).
17:00 – 22:00. Аллея живых скульптур. Уличный Театр "Барселона" (Москва); Творческая мастерская «Венеция» (Тула); К212 (Беларусь, Минск); Живые статуи "Cross Time" (Беларусь, Минск); Studio “Iron mask” (Украина, Харьков); Уличный Театр СЮРЛЕДОН (Ростов-на-Дону); Некоммерческое Партнерство «Творческая Студия «Движитель» (Барнаул); Театр «Cхождение» (Архангельск); Арт-студия «Лайм» (Казань).
В ночь с 10 на 11 августа
Программа Театрального ночного марафона «Сон в летнюю ночь» на Казанской набережной (сцена)
23:00-23:30 – Театр «Эрмитаж» (Тула). Спектакль «Вторжение».
23:30-00:10 – Театр «НоС» (Санкт-Петербург). «Короткие пьесы».
00:10-00:40 – Читка.
00:40-01:10 – Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль «Безумная семейка».
01:10-02:10 – Театр в гриме «DeBufo» (Уфа). Спектакль «ТРУ ЛАВ».
02:10-02:40 – Театральный Диафильм.
02:40-03:10 – Факельное шествие по ул. Металлистов.
03:10-03:30 – Театр огня «Эра». Файер-шоу.
03:30-04:00 – Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). Одноактный балет «Слушая глубину».
04:00-04:30 – Театр – лаборатория Елены Порошиной «Команда +» (Серпухов). «Все дело в шляпе».
04:30-06:00 – Джэм артистов на рассвете, песни под гитару, открытый микрофон.
11.08, воскресенье
Театральные ворота (ул. Металлистов, 19)
16:30-17:00 Александра Зиборова (Москва). HangDrum.
17:00-17:40 – «Московский художественный цирк» (Москва). Спектакль «Мечты о небе».
17:45-18:30 – Театр-лаборатория Елены Порошиной «Команда +» (Серпухов). Сказка - игра " Гадкий утенок" по мотивам Х. Андерсена.
18:30-19:00 – Тульская региональная общественная организация «Клуб свинговых танцев»
(Клуб свинговых танцев Ё.П.Р.С.Т .) (Тула). «Мы танцуем буги-вуги каждый день».
19:00-19:45 – Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.
19:50-20:30 – Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (Тула). Спектакль «Легенды ночных фонариков».
Music Patio Fest (двор ул. Металлистов, 16)
16:30-17:10 – Барабанное шоу «Drum Drive» (Архангельск).
17:10-17:45 – Ансамбль русской песни Нины Богомоловой (Тула).
17:45-18:45 – Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Концерт по заявкам».
18:50-19:25 – Лиза Гвоздик (Санкт-Петербург). «Уличное кабаре».
«Амфитеатр» (беседка на набережной)
17:00 -17:30 – Rainbow Circuss (Москва). Интерактивное клоунское шоу «Цирк из чемодана».
17:30-18:00 – Театр «АНТИ» (Тула – Москва). Моноспектакль «365 дней».
18:00-18:40 – Струнный ансамбль El Classic (Тула).
18:40-19:10 – Театр танца Монплезир (Санкт-Петербург). «Арлекинада».
19:10-19:30 – Студия цыганского танца BohoDance (Тула). «Цыганская душа».
19:30-20:30 – Театр «НоС» (Санкт-Петербург). Спектакль-сказ «Про Печного Зайца».
20:30-20:45 – Студия восточного танца «Манго» (Тула).
Авансцена (ул. Металлистов, 12-14)
17:00-17:15 – Dancegroup «Iron Tribe» (Тула).
17:20-17:50 – Театр танца Монплезир (Санкт-Петербург). «Арлекинада».
18:00-18:30 – Школа танцев «Cubana Club» (Тула). Сальса.
18:30-18:40 – Уличный Театр «Барселона» (Москва). «Сказочный сон».
18:40-19:00 – Е. Гитис (Москва). «Сумасшедший велосипед».
19:00-19:30 – Bloco Clandestino (Москва). Барабанно-хореографическое шоу.
19:35-20:40 –Театр в гриме «De Bufo» (Уфа). Спектакль «P.S.».
Театральная парковка (ул. Металлистов, 3)
17:00-17:30 – Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.
17:30-18:10 – Fane Solamente (Испания).
18:10-19:00 – Позитив-бэнд Jazzophrenia (Тула).
19:00-19:10 - Творческое объединение "Индрик" (Тула). «Клан саблезубого медведя».
19:15-19:45 – «Аракс». Школа танцев Екатерины Юруть (Тула). Bellydance&show.
19:45-19:55 – Иллюзионист Александр Орлов (Тула). Иллюзионное шоу.
19:55-20:00 – Rainbow Circuss (Москва). «Точки равновесия».
20:00-20:30 – Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль «Почему ты молчишь?».
20:30-21:00 -Театр «АНТИ» (Тула – Москва). Перформанс «Типичный академизм».
Театр под балконом (ул. Металлистов, 6)
17:00-17:30 – Танцевальный дом BM1 (Тула).
17:30-18:00 – Театр «Малый Трианон» (Санкт-Петербург). Спектакль «Сны о барокко».
18:00-18:15 – Студия цыганского танца BohoDance (Тула). «Испанские краски».
18:15-18:45 – Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль «Почему ты молчишь?».
18:45-19:20 – Уличный театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Площадной спектакль «Однажды в цЫрке».
19:20-20:20 – Fane Solamente (Испания).
20:30-21:00 – Уличный театр «Безлимит» («BezlimF (theater)») (Санкт-Петербург). Интерактивный спектакль «Скоморошья потеха».
Горячая брусчатка (Памятник Городовому)
17:00-17:30 – Bloco Clandestino (Москва). Барабанно-хореографическое шоу.
17:35-18:20 – Театр имени Которого Нельзя Называть (Санкт-Петербург). «Синема».
18:25-19:00 – Театр СоЛу (Санкт-Петербург). Спектакль «Нашествие енотов».
19:15-20:00 - Театр уличного искусства «SubRosa» (Смоленск). Огненный спектакль «Paguba».
20:10-20:25 – Шоу-проект «Стихия» (Тула). Огненное шоу «Агникай».
20:35-21:00 – Театр огня «Эра» (Тула). Огненное шоу «Цветок папоротника»
Театральная площадь (Казанская набережная)
16:00-17:30 – ТЕАТР УЛИЦ «ДОЖ» - независимая клоунада (Москва). «ЧЕМОДАНА SHOW» клоунский балаган для всей семьи.
17:30-18:15 – Барабанное шоу Brincadeira (Испания).
18:20-19:20 – Группа ОПА! (Санкт-Петербург).
19:20-20:00 – Барабанное шоу «Drum Drive» (Архангельск).
20:00-20:45 – Кроссовер-ансамбль «Red Sparrow Band» (Тула).
20:45-21:45 –Группа «Добраночь» (Санкт-Петербург).
21:45-22:00 – Церемония закрытия XI Международного Фестиваля уличных театров «Театральный дворик».
22:00 – Фейерверк.
Шумная прогулка (Тульский кремль, вход в атриум)
19:30-20:30 – Барабанное шоу Brincadeira (Испания).
Соборная (Тульский кремль, Соборная площадь)
18:30-19:00 - Веселые великаны (Беларусь, Могилёв). Игровой интерактив «Веселые страусы».
19:00-19:50 – Театр «ARTist» (Череповец). Спектакль «Белки в кругосветке».
20:00-21:10 – Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Неотправленные письма».
21:00-21:30 – Построение на парад.
21:30-21:45 – Карнавальное шествие на Казанскую набережную.
Театральные подмостки (Тульский кремль)
20:00-21:00 – Театр-лаборатория Елены Порошиной «Команда +» (Серпухов). Спектакль «Легенда о русалке».
Teatrtula.ru (Казанская набережная)
16:00-16:30 – Барабанное шоу Crazy Army Drum Show (Тула).
16:30-17:00 – Веселые великаны (Беларусь, Могилёв). Игровой интерактив «Веселые страусы».
17:00-17:30 – Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (Тула). «ЧАПЛИНшоу».
17:30-18:00 – Товарищество Актеров театр "МiрЪ" (Санкт-Петербург). Импронада «Гоголь-моголь».
На всех площадках.
16:00-22:00. – Непредсказуемый предсказатель и Загадочная гадалка (Санкт-Петербург).
16:00-22:00. – Живые статуи. Уличный Театр «Барселона» (Тольятти-Москва); Studio “Iron mask” (Украина, Харьков); Некоммерческое Партнерство «Творческая Студия «Движитель» (Барнаул); Творческая мастерская «Венеция» (Тула).
*В программу могут быть внесены изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU