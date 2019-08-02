2019-08-02T16:33:15+03:00
Общество

В Туле пройдет IX Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик»

с 9 по 11 августа туляки и гости города смогут окунуться в атмосферу творчества и приобщиться к театральному искусству
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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С 9 по 11 августа в центре Тулы пройдет ежегодный Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик». Первый такой фестиваль был проведен в 2011 году и с тех пор привлекает все больше и больше ценителей живого искусства. Множество коллективов из разных городов России представят тулякам свои театральные постановки. Все три дня, с пятницы по воскресенье, под открытым небом в центре города гости и жители Тулы смогут окунуться в атмосферу творчества и приобщиться к театральному искусству.

Предлагаем ознакомиться с полной программой грядущих мероприятий.

9.08, пятница

17:00 – Построение на шествие (сквер около памятника С.И. Мосину).

17:30-18:30 – Карнавальное шествие (от памятника С.И. Мосину - по улице Металлистов – площадь им. Ленина).

Площадь имени Ленина

18:30-18:40 – Церемония открытия XI Международного Фестиваля уличных театров «Театральный дворик».

18:40-19:40 – Парад участников.

19:40-20:15 – Барабанное шоу «Drum Drive» (Архангельск).

20:20-21:20 – Театр-лаборатория Елены Порошиной «Команда +» (Серпухов). Спектакль «Легенда о русалке».

21:20-21:30 – Шоу-проект «Стихия» (Тула). Огненное шоу «Urban».

21:35-22:00 – Театр огня «Эра» (Тула). Огненное шоу "CARTeBLANCHe".

Театральные ворота (ул. Металлистов, 19)

19:35-20:00 – Проект Дарьи Гордеевой «Без Слов» (Тула). «Не было ветру».

20:00-20:30 – Струнный ансамбль El Classic (Тула).

20:35-21:10 – Театр танца Монплезир (Санкт-Петербург). «Магия барокко».

21:15-22:00 – Джазовая группа «Билет на М.А.Р.С.» (Тула).

Театральная парковка (ул. Металлистов, 3)

20:00-20:50 – Театр «НоС» (Санкт-Петербург). Спектакль-перформанс «Метаморфозы».

20:50-21:30 – Уличный театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Площадной спектакль «Однажды в цЫрке».

21:30-22:00 – Уличный театр «Безлимит» («BezlimF (theater)») (Санкт-Петербург). Спектакль «Кстати о птичках».

Горячая брусчатка (Памятник Городовому)

19:30-20:40 – Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Неотправленные письма».

20:45-21:20 – Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль-ирония «Аюшки-Вайфаюшки. Версия 2.0».

21:25-22:00 – Happy People Project (Москва). Интерактивный спектакль «Золотая змейка».

Театральная площадь (Казанская набережная)

20:00-20:30 – Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.

20:30-21:00 – Лиза Гвоздик (Санкт-Петербург). «Уличное кабаре».

21:00-22:00 –Ансамбль позитивной музыки «Парнас» (Рязань).

Teatrtula.ru (Казанская набережная)

19:30-21:30 – ТЕАТР УЛИЦ «ДОЖ» - независимая клоунада (Москва).«BAMBINICIRCO», цирковая интерактивная шоу-программа.

Фонтанка (Крестовоздвиженская площадь)

20:00-20:50 – Театр «ARTist» (Череповец). Спектакль «Белки в кругосветке».

20:50-21:30 – Театр в гриме «DeBufo» (Уфа). Интерактивный спектакль «Цирк уехал».

21:30-22:00 – Театр имени Которого Нельзя Называть (Санкт-Петербург). «Синема».

Два коридора

1. Театральный проезд 1 (от Крестовоздвиженской площади до памятника Городовому)

19:40-22:00.

Театр СоЛу (Санкт-Петербург) – Спектакль-променад «Полосатые элементы»; Веселые великаны (Беларусь, Могилёв); Е. Гитис (Москва) – «Сумасшедший велосипед»; Непредсказуемый Предсказатель и Загадочная Гадалка (Санкт-Петербург).

2. Театральный проезд 2 (от ул. Металлистов, 19 до ул. Металлистов, 3)

19:40-22:00.

Е. Гитис (Москва) – «Сумасшедший велосипед»; Непредсказуемый Предсказатель и Загадочная Гадалка (Санкт-Петербург); Живые статуи - Уличный Театр «Барселона» (Тольятти-Москва); К212 (Беларусь, Минск); Живые статуи "Cross Time" (Беларусь, Минск); Studio “Iron mask” (Украина, Харьков); Уличный Театр СЮРЛЕДОН (Ростов-на-Дону); Некоммерческое Партнерство «Творческая Студия «Движитель» (Барнаул); Арт-студия «Лайм» (Казань); Творческая мастерская «Венеция» (Тула).

20:00-20:45 – Оркестр «Вторая линия» (Москва).

10.08, суббота

Международный чемпионат живых скульптур (ул. Металлистов).

15:00-18:30 - К212 (Беларусь, Минск); Живые статуи "Cross Time" (Беларусь, Минск); Studio “Iron mask” (Украина, Харьков); Уличный Театр СЮРЛЕДОН (Ростов-на-Дону); Некоммерческое Партнерство «Творческая Студия «Движитель» (Барнаул); Арт-студия «Лайм» (Казань); Уличный Театр «Барселона» (Тольятти-Москва); Творческая мастерская «Венеция» (Тула).

Галёрка (рядом с подземным переходом со стороны Казанской набережной)

19:15-20:00 – Барабанное шоу Brincadeira (Испания).

20:00-20:30 – Bloco Clandestino (Москва). Барабанно-хореографическое шоу.

20:30-21:00 – Барабанное шоу «Drum Drive» (Архангельск).

La Rambla (от памятника С.И. Мосину до Тульского кремля по ул. Металлистов)

17:00-17:45 –Барабанное шоу Brincadeira (Испания).

Театральные ворота (ул. Металлистов, 19)

18:00-18:45 – Барабанное шоу «Drum Drive» (Архангельск).

18:45-19:15 –Театр «ARTist» (Череповец). Спектакль «Белки в кругосветке».

19:20-20:20 – Театр в гриме «De Bufo» (Уфа). Спектакль «Клюква».

20:30-21:20 – Уличный театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Площадной спектакль «Однажды в цЫрке».

21:20-22:00 –Happy People Project (Москва). Интерактивный спектакль «Золотая змейка».

Театр FM (площадка рядом с беседкой «Волна»)

18:00-18:30 – Веселые великаны (Беларусь, Могилёв). Игровой интерактив «Веселые страусы».

18:30-19:10 – Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.

19:10-19:40 – Студия цыганского танца BohoDance (Тула). «Цыганская душа».

19:45-20:15 – «Аракс». Школа танцев Екатерины Юруть (Тула). Bellydance&show.

20:20-20:30 – Театральный коллектив Первомайского ДК «Химик» «ТЕАТРиК » (Тула). «Ми-Ми-Мимы».

20:35-20:50 – Dancegroup «Iron Tribe» (Тула).

20:55-21:15 – Школа танцев «Cubana Club» (Тула). Сальса.

21:15-22:00 – Творческая группа Веры Трофимовой (ТГВТ) (Тула). «Волшебство мюзикла».

Music Patio Fest (двор ул. Металлистов, 16)

17:45-18:30 – Группа «Тень Города» (Тула). «Мелодия лета».

18:40-19:25 – Мигель и Группа "Amigos de Corazon" (Россия – Перу).

19:40-20:10 – Кроссовер-ансамбль «Red Sparrow Band» (Тула).

20:10-20:50 – Позитив-бэнд Jazzophrenia (Тула).

21:00-22:00 – Группа Feelin’s и Boris Savoldelli (Россия, Рязань - Италия).

«Амфитеатр» (беседка на набережной)

18:00-18:30 – Струнный ансамбль El Classic (Тула).

18:40-19:10 – Дуэт «Наедине» (Тула).

19:15-19:25 – Творческое объединение "Индрик" (Тула). «Водевиль».

19:30-20:00 – Театр танца Монплезир (Санкт-Петербург). «Магия барокко».

20:05-20:30 – Студия цыганского танца BohoDance (Тула). «Испанские краски».

20:35-21:00 – Александра Зиборова (Москва). HangDrum.

Авансцена (ул. Металлистов, 12-14)

18:00-18:40 – Happy People Project (Москва). Интерактивный спектакль «Золотая змейка».

18:45-19:25 – Fane Solamente (Испания).

19:30-20:20 – Театр «НоС» (Санкт-Петербург). Спектакль-перформанс «Метаморфозы».

20:25-21:00 – Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль «Безумная семейка».

21:10-22:00 – Театр имени Которого Нельзя Называть (Санкт-Петербург). «Синема».

Театральная парковка (ул. Металлистов, 3)

17:00-17:30 – Лиза Гвоздик (Санкт-Петербург). «Уличное кабаре».

17:30-18:30 – Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Концерт по заявкам».

18:35-19:20 – Театр СоЛу (Санкт-Петербург). Эксцентрическая комедия «Утро на марсе».

19:30-20:20 – ТЕАТР УЛИЦ «ДОЖ» - независимая клоунада (Москва)."BREDLAM" - салонное ревю в одном акте.

20:30-21:00 – Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (Тула). Спектакль «Легенды ночных фонариков».

21:00-21:25 – Барабанное шоу Crazy Army Drum Show (Тула).

Театр под балконом (ул. Металлистов, 6)

18:00-18:40 – Уличный театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Площадной спектакль «Однажды в цЫрке».

18:40-19:05 - Театр «АНТИ» (Тула – Москва). Перформанс «Типичный академизм».

19:10-19:40 - Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль «Безумная семейка».

19:35-20:00 – Тульская региональная общественная организация «Клуб свинговых танцев».

(Клуб свинговых танцев Ё.П.Р.С.Т .) (Тула). «Мы танцуем буги-вуги каждый день».

20:00-20:30 – Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.

20:35-21:15 – Театр СоЛу (Санкт-Петербург). Эксцентрическая комедия «Утро на марсе».

21:20-22:00 – Театр в гриме «De Bufo» (Уфа). Спектакль «Клюква».

Театральная площадь (Казанская набережная)

18:00-18:20 – Bloco Clandestino (Москва). Барабанно-хореографическое шоу.

18:20-19:00 – «Московский художественный цирк» (Москва). Спектакль «Мечты о небе».

19:00-19:15 – Награждение победителей Международного Чемпионата Живых скульптур.

19:15-19:45 – Театр «Малый Трианон» (Санкт-Петербург). Спектакль «Сны о барокко».

19:50-20:20 – Веселые великаны (Беларусь, Могилёв). Игровой интерактив «Веселые страусы».

20:30-21:00 – Уличный театр «Безлимит» («BezlimF (theater)») (Санкт-Петербург). Спектакль «Кстати о птичках».

21:00-22:00 – Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Неотправленные письма».

Горячая брусчатка (Памятник Городовому)

18:00-18:30 –Товарищество Актеров театр "МiрЪ" (Санкт-Петербург). Импронада «Гоголь-моголь».

18:30-19:00 –Rainbow Circuss (Москва). Интерактивное клоунское шоу «Цирк из чемодана».

19:00-19:20 – Цирковые клоуны Пашка и Веснушка (Тула).

19:20-19:50 – Уличный театр «Безлимит» («BezlimF (theater)») (Санкт-Петербург). Спектакль «Кстати о птичках».

19:55-20:50 – Театр уличного искусства «SubRosa» (Смоленск). Огненный спектакль «Paguba».

20:55-21:40 – Fane Solamente (Испания).

21:40-21:50 – Шоу-проект «Стихия» (Тула). Световое шоу «GLAM».

21:50-22:00 – Театр огня «Эра» (Тула). Огненное шоу «Обсидиан».

На всех площадках.

17:00 – 22:00. Непредсказуемый предсказатель и Загадочная гадалка (Санкт-Петербург).

17:00 – 22:00. Аллея живых скульптур. Уличный Театр "Барселона" (Москва); Творческая мастерская «Венеция» (Тула); К212 (Беларусь, Минск); Живые статуи "Cross Time" (Беларусь, Минск); Studio “Iron mask” (Украина, Харьков); Уличный Театр СЮРЛЕДОН (Ростов-на-Дону); Некоммерческое Партнерство «Творческая Студия «Движитель» (Барнаул); Театр «Cхождение» (Архангельск); Арт-студия «Лайм» (Казань).

В ночь с 10 на 11 августа

Программа Театрального ночного марафона «Сон в летнюю ночь» на Казанской набережной (сцена)

23:00-23:30 – Театр «Эрмитаж» (Тула). Спектакль «Вторжение».

23:30-00:10 – Театр «НоС» (Санкт-Петербург). «Короткие пьесы».

00:10-00:40 – Читка.

00:40-01:10 – Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль «Безумная семейка».

01:10-02:10 – Театр в гриме «DeBufo» (Уфа). Спектакль «ТРУ ЛАВ».

02:10-02:40 – Театральный Диафильм.

02:40-03:10 – Факельное шествие по ул. Металлистов.

03:10-03:30 – Театр огня «Эра». Файер-шоу.

03:30-04:00 – Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). Одноактный балет «Слушая глубину».

04:00-04:30 – Театр – лаборатория Елены Порошиной «Команда +» (Серпухов). «Все дело в шляпе».

04:30-06:00 – Джэм артистов на рассвете, песни под гитару, открытый микрофон.

11.08, воскресенье

Театральные ворота (ул. Металлистов, 19)

16:30-17:00 Александра Зиборова (Москва). HangDrum.

17:00-17:40 – «Московский художественный цирк» (Москва). Спектакль «Мечты о небе».

17:45-18:30 – Театр-лаборатория Елены Порошиной «Команда +» (Серпухов). Сказка - игра " Гадкий утенок" по мотивам Х. Андерсена.

18:30-19:00 – Тульская региональная общественная организация «Клуб свинговых танцев»

(Клуб свинговых танцев Ё.П.Р.С.Т .) (Тула). «Мы танцуем буги-вуги каждый день».

19:00-19:45 – Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.

19:50-20:30 – Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (Тула). Спектакль «Легенды ночных фонариков».

Music Patio Fest (двор ул. Металлистов, 16)

16:30-17:10 – Барабанное шоу «Drum Drive» (Архангельск).

17:10-17:45 – Ансамбль русской песни Нины Богомоловой (Тула).

17:45-18:45 – Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Концерт по заявкам».

18:50-19:25 – Лиза Гвоздик (Санкт-Петербург). «Уличное кабаре».

«Амфитеатр» (беседка на набережной)

17:00 -17:30 – Rainbow Circuss (Москва). Интерактивное клоунское шоу «Цирк из чемодана».

17:30-18:00 – Театр «АНТИ» (Тула – Москва). Моноспектакль «365 дней».

18:00-18:40 – Струнный ансамбль El Classic (Тула).

18:40-19:10 – Театр танца Монплезир (Санкт-Петербург). «Арлекинада».

19:10-19:30 – Студия цыганского танца BohoDance (Тула). «Цыганская душа».

19:30-20:30 – Театр «НоС» (Санкт-Петербург). Спектакль-сказ «Про Печного Зайца».

20:30-20:45 – Студия восточного танца «Манго» (Тула).

Авансцена (ул. Металлистов, 12-14)

17:00-17:15 – Dancegroup «Iron Tribe» (Тула).

17:20-17:50 – Театр танца Монплезир (Санкт-Петербург). «Арлекинада».

18:00-18:30 – Школа танцев «Cubana Club» (Тула). Сальса.

18:30-18:40 – Уличный Театр «Барселона» (Москва). «Сказочный сон».

18:40-19:00 – Е. Гитис (Москва). «Сумасшедший велосипед».

19:00-19:30 – Bloco Clandestino (Москва). Барабанно-хореографическое шоу.

19:35-20:40 –Театр в гриме «De Bufo» (Уфа). Спектакль «P.S.».

Театральная парковка (ул. Металлистов, 3)

17:00-17:30 – Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.

17:30-18:10 – Fane Solamente (Испания).

18:10-19:00 – Позитив-бэнд Jazzophrenia (Тула).

19:00-19:10 - Творческое объединение "Индрик" (Тула). «Клан саблезубого медведя».

19:15-19:45 – «Аракс». Школа танцев Екатерины Юруть (Тула). Bellydance&show.

19:45-19:55 – Иллюзионист Александр Орлов (Тула). Иллюзионное шоу.

19:55-20:00 – Rainbow Circuss (Москва). «Точки равновесия».

20:00-20:30 – Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль «Почему ты молчишь?».

20:30-21:00 -Театр «АНТИ» (Тула – Москва). Перформанс «Типичный академизм».

Театр под балконом (ул. Металлистов, 6)

17:00-17:30 – Танцевальный дом BM1 (Тула).

17:30-18:00 – Театр «Малый Трианон» (Санкт-Петербург). Спектакль «Сны о барокко».

18:00-18:15 – Студия цыганского танца BohoDance (Тула). «Испанские краски».

18:15-18:45 – Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль «Почему ты молчишь?».

18:45-19:20 – Уличный театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Площадной спектакль «Однажды в цЫрке».

19:20-20:20 – Fane Solamente (Испания).

20:30-21:00 – Уличный театр «Безлимит» («BezlimF (theater)») (Санкт-Петербург). Интерактивный спектакль «Скоморошья потеха».

Горячая брусчатка (Памятник Городовому)

17:00-17:30 – Bloco Clandestino (Москва). Барабанно-хореографическое шоу.

17:35-18:20 – Театр имени Которого Нельзя Называть (Санкт-Петербург). «Синема».

18:25-19:00 – Театр СоЛу (Санкт-Петербург). Спектакль «Нашествие енотов».

19:15-20:00 - Театр уличного искусства «SubRosa» (Смоленск). Огненный спектакль «Paguba».

20:10-20:25 – Шоу-проект «Стихия» (Тула). Огненное шоу «Агникай».

20:35-21:00 – Театр огня «Эра» (Тула). Огненное шоу «Цветок папоротника»

Театральная площадь (Казанская набережная)

16:00-17:30 – ТЕАТР УЛИЦ «ДОЖ» - независимая клоунада (Москва). «ЧЕМОДАНА SHOW» клоунский балаган для всей семьи.

17:30-18:15 – Барабанное шоу Brincadeira (Испания).

18:20-19:20 – Группа ОПА! (Санкт-Петербург).

19:20-20:00 – Барабанное шоу «Drum Drive» (Архангельск).

20:00-20:45 – Кроссовер-ансамбль «Red Sparrow Band» (Тула).

20:45-21:45 –Группа «Добраночь» (Санкт-Петербург).

21:45-22:00 – Церемония закрытия XI Международного Фестиваля уличных театров «Театральный дворик».

22:00 – Фейерверк.

Шумная прогулка (Тульский кремль, вход в атриум)

19:30-20:30 – Барабанное шоу Brincadeira (Испания).

Соборная (Тульский кремль, Соборная площадь)

18:30-19:00 - Веселые великаны (Беларусь, Могилёв). Игровой интерактив «Веселые страусы».

19:00-19:50 – Театр «ARTist» (Череповец). Спектакль «Белки в кругосветке».

20:00-21:10 – Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Неотправленные письма».

21:00-21:30 – Построение на парад.

21:30-21:45 – Карнавальное шествие на Казанскую набережную.

Театральные подмостки (Тульский кремль)

20:00-21:00 – Театр-лаборатория Елены Порошиной «Команда +» (Серпухов). Спектакль «Легенда о русалке».

Teatrtula.ru (Казанская набережная)

16:00-16:30 – Барабанное шоу Crazy Army Drum Show (Тула).

16:30-17:00 – Веселые великаны (Беларусь, Могилёв). Игровой интерактив «Веселые страусы».

17:00-17:30 – Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (Тула). «ЧАПЛИНшоу».

17:30-18:00 – Товарищество Актеров театр "МiрЪ" (Санкт-Петербург). Импронада «Гоголь-моголь».

На всех площадках.

16:00-22:00. – Непредсказуемый предсказатель и Загадочная гадалка (Санкт-Петербург).

16:00-22:00. – Живые статуи. Уличный Театр «Барселона» (Тольятти-Москва); Studio “Iron mask” (Украина, Харьков); Некоммерческое Партнерство «Творческая Студия «Движитель» (Барнаул); Творческая мастерская «Венеция» (Тула).

*В программу могут быть внесены изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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