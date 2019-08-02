Бесплатное кино в Туле: встречаемся в 4G-кинотеатре!

Кинотеатр по «другим правилам»

Своей миссии предлагать всегда что-то новое, отличное от других, и просто по-хорошему ломать стереотипы мобильный оператор остался верен и на этот раз.

То, что новый кинотеатр действительно работает по другим правилам, мы убедились своими глазами, побывав на его открытии.

До начала первого показа - несколько минут.

… 1 августа, тучи, холодно и промозгло. Подъезжаем к «Искре» и … картинка резко меняется к лучшему. Яркие пуфы и удобные шезлонги на зеленой лужайке, музыка, попкорн, кофе и, конечно же, сам экран с яркой заставкой в стиле Tele2! Теплая и уютная атмосфера, которую умеют и любят создавать в этой компании.

Денис Маликов

Журналистов приглашают на встречу с директором макрорегиона «Центр» Tele2 Денисом Маликовым в уютное кафе на территории «Искры». Начинается интересное общение. Денис Маликов не только презентовал новый проект компании и рассказал много интересного, например, о том, где находятся любимые места отдыха жителей Тульской области, но и ответил на наши вопросы.

Пресс-конференция для СМИ - информативно и вкусно!

- Денис, какая связь между кино и мобильным оператором?

- Согласно нашим аналитическим исследованиям, все больше людей смотрят фильмы через мобильные устройства. Потребность в качественном интернете на сегодня огромна! И сегодня мы обеспечиваем своим абонентам все условия, чтобы при помощи 4G и смартфона они могли устроить домашний онлайн-кинотеатр как в центре города, так и в маленьком поселке на границе области.

Попкорн, кофе, чай - все атрибуты для хорошего просмотра присутствовали.

К слову, формат кинотеатров под открытым небом стал набирать популярность прошлым летом, когда в России отмечался Год кино – тогда бесплатные показы в Подмосковье посетили более 50 тысяч зрителей.

- Отмечая большой интерес публики к таким площадкам, мы запускаем сеть кинотеатров open air, в том числе и в Туле, - говорит Денис. – Голливудские блокбастеры и отечественная классика, анимационные фильмы, картины для семейного просмотра и серьезные драмы – этот список охватывает киноафишу Tele2 далеко не полностью. Мы хотим разнообразить досуг клиентов Tele2 и продемонстрировать возможности скоростного 4G-интернета в формате кинотеатра.

- Денис, где можно узнать расписание кинопоказов?

- Это можно сделать на сайте kino.tele2.ru. Также отмечу, что 17 августа на территории нашей площадки в «Искре» пройдет фестиваль лучших короткометражных российских фильмов – приходите, будет интересно!

- Кинотеатр под открытым небом – идея классная! Вот только лето в этом году теплом не балует…

- Мы предусмотрели этот момент. Наш кинотеатр оснащен тентованным навесом, в случае дождя можно будет разместиться под ним. Будет прохладно - зрителей согреют теплые пледы, горячий кофе и чай, теплый попкорн, который будет бесплатным для наших клиентов. Кинотеатр будет работать в «Искре» до 1 сентября. Наших гостей ждут приятные призы и бонусы.

- Немного отойдем от темы кино. Какие основные задачи стоят перед компанией Tele2 на данный момент в Тульском регионе?

- Помимо устойчивого развития в городских пространствах, мы делаем акцент на развитии нашей сети в местах так называемой сезонной миграции жителей. Летом это дачные и коттеджные поселки, места отдыха на реке Воронка, карьере Кондуки, на севере области в районе Оки и т. д. Поскольку наша задача – сделать так, чтобы клиент всегда оставался на связи, мы планомерно работаем над увеличением зоны покрытия. За последние полтора года мы на 20% увеличили территорию покрытия сети: это свыше 50 небольших населенных пунктов, расположенных рядом с любимыми местами летнего отдыха туляков. И это не предел!

Кинотеатр под открытым небом - хороший повод, чтобы побыть вдвоем.

Старт дан!

Подходит время первого сеанса, уютная киноплощадка, несмотря на погоду, заполняется посетителями. Кто-то предпочитает устроиться на пуфике с попкорном в руках, кто-то располагается на лежаках и наслаждается горячим кофе… Внимание всех приковано к экрану!

Разочарований не было, картинка и звук были действительно на уровне! Совершенно очевидно, что идея Tele2 открыть онлайн-кинотеатр под открытым небом - то, что надо!

Открывает показ сериал «Счастье - это… Часть 2» Небольшие добрые истории о любви, отношении поколений, спорте… Интересно абсолютно всем!

Атмосфера открытия получилась солнечной, несмотря на погоду

В этот день кинотеатр все-таки прошел первое испытание дождем, но прошел на отлично! Зрители оперативно перебазировались под тент, получили мягкие новенькие пледы и удовольствие от просмотра продолжилось!

Корреспонденты «tula.kp.ru» пообщались с первыми зрителями 4G кинотеатра.

Иван и Ксения Некас:

Иван и Ксения Некас

- Здорово, что в «Искре» теперь и кино можно посмотреть – это новая приятная изюминка этого места! Никто из мобильных операторов в Туле такого формата пока не предлагал, оператор Tele2 в очередной раз по-хорошему удивил! Думаем, что здесь все время будет аншлаг, кино интересно всем, а такой необычный формат будет дополнительной точкой притяжения.

Анастасия Корпусова:

Анастасия

- Кинотеатр под открытым небом – это как минимум необычно, а как максимум – очень интересная и полезная «фишка»: люди могут не только бесплатно посмотреть фильмы разных жанров, но и познакомиться друг с другом. Для меня особенно приятно, что инициатором данного проекта выступил Tele2, абонентом которого я являюсь. Ни разу не пожалела о своем выборе, потому что Tele2 – это всегда качественная и доступная по цене связь! А теперь мой оператор еще более расширяет границы, погружая туляков в прекрасный и захватывающий мир кино!

P.S.

Уже вечером после работы проезжала мимо, решила остановиться и увидела четкое подтверждение слов Ивана и Ксении: зрителями были заняты не только пуфы и шезлонги, но и все длинные ряды мягких лавочек…И это в сырой и прохладный вечер!

В свой первый день открытый кинотеатр Tele2 стал новой сильной точкой притяжения для туляков! И это здорово!