2019-08-02T15:30:27+03:00
Общество

В тульском муниципальном транспорте появился Wi-Fi

Количество транспортных средств, оборудованных точкой доступа составляет 277 единиц
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Тульском муниципальном транспорте появился Wi-Fi. Теперь, находясь в поездке, пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев смогут бесплатно пользоваться интернетом.

Точками доступа Wi-Fi уже оборудовано 80 троллейбусов, 127 автобусов и 70 трамваев. Каждая точка способна выдержать до 50 одновременно подключенных пользователей, а объем передаваемой на устройства информации составляет 10 Мбит/с.

Чтобы подключиться к интернету, пассажирам достаточно просто пройти авторизацию, введя свой мобильный номер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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