В Тульском муниципальном транспорте появился Wi-Fi. Теперь, находясь в поездке, пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев смогут бесплатно пользоваться интернетом.

Точками доступа Wi-Fi уже оборудовано 80 троллейбусов, 127 автобусов и 70 трамваев. Каждая точка способна выдержать до 50 одновременно подключенных пользователей, а объем передаваемой на устройства информации составляет 10 Мбит/с.

Чтобы подключиться к интернету, пассажирам достаточно просто пройти авторизацию, введя свой мобильный номер.