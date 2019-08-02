2019-08-02T12:40:00+03:00
Общество

Писатель Александр Лапин дал интервью телеканалу «Россия 24»

Программа выйдет в эфир 4 августа [видео]
Мария ВЛАСОВА
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Фото: стоп-кадр видеоФото: стоп-кадр видео
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Известный писатель, журналист, общественный деятель, главный редактор издательского дома «Свободная пресса» Александр Лапин стал гостем телеканала «Россия 24. Тула».

В ходе интервью, писатель рассказал о своем романе «Крымский мост». Книга вышла в свет во второй половине марта 2019 года - к пятилетней годовщине присоединения Крыма к России. По словам автора, это роман о путешествии во времени, в пространстве и в самом себе.

- Здесь нет документального описания, но есть история. Для людей это самое главное, - отметил писатель.

Порядка 3 тысяч экземпляров уже приобрели читатели. Учитывая спрос, осенью планируется выпустить дополнительный тираж.

Об идеи произведения Александра Лапина, откликах читателей, сравнении романа с «Войной и миром», а также новой книге можно узнать в отрывке программы.

Полную версию интервью смотрите в эфире 4 августа в 13.30 на канале «Россия 24. Тула».

Интервью с Александром Лапиным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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