В Туле отмечают День ВДВ
2 августа в Туле отмечают 89 годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск.
Фото: Алексей ФОКИН
Торжественные мероприятия стартовали утром на территории войсковой части с традиционного митинга и возложения цветов.
Фото: Алексей ФОКИН
Военнослужащие 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии получили награды.
Фото: Алексей ФОКИН
В программе мероприятий - дефиле оркестра и показательные выступления личного состава разведывательных подразделений по специальной подготовке с демонстрацией приемов рукопашного боя.
Фото: Алексей ФОКИН
Также в этот день работает выставка образцов вооружения, военной и специальной техники, средств десантирования и связи, формы одежды военнослужащих и рационов питания.
Фото: Алексей ФОКИН
Гостей угощают солдатской кашей.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
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ИСТОЧНИК KP.RU