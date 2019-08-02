2019-08-02T14:08:24+03:00
Общество

В Туле отмечают День ВДВ

Работает выставка образцов вооружения, военной техники [фото]
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН

2 августа в Туле отмечают 89 годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Торжественные мероприятия стартовали утром на территории войсковой части с традиционного митинга и возложения цветов.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Военнослужащие 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии получили награды.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В программе мероприятий - дефиле оркестра и показательные выступления личного состава разведывательных подразделений по специальной подготовке с демонстрацией приемов рукопашного боя.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Также в этот день работает выставка образцов вооружения, военной и специальной техники, средств десантирования и связи, формы одежды военнослужащих и рационов питания.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Гостей угощают солдатской кашей.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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