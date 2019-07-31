Как немецкие ставленники держали в страхе колхозы в Тульской области

Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории. Наряду с массовым героизмом, беспрецедентным единением народа получило распространение такое явление, как «коллаборационизм», сотрудничество с врагом. За годы войны в рядах пособников вермахта побывали более 70 тысяч эстонцев.

В Чернском районе немецкий ставленник из числа эстонцев организовал преступную группу.

Под его руководством 6 человек держали в страхе мирное население во время временной оккупации района вражескими войсками. Под угрозой расстрела они отбирали последнее и запугивали жителей. Награбленное - продукты, фураж -, а также рабочую силу поставляли немецкой армии.

Взяли с поличным

За главарем банды Владимиром Кельвесом сотрудники НКВД пришли в декабре 1941 года. При обыске у него нашли 2 050 немецких марок, 2 887 советских рублей разными купюрами, паспорт, военный билет, просроченный билет земельных работников, бумаги, написанные на русском и немецких языках, переписанное обращение немецкого командования к населению, расписку о принятии оружия и другие вещи. Вскоре взяли и шесть его сообщников.

Под видом легальности

Из допроса обвиняемого, который до 18 декабря 1941 года работал сельхозкомендатуре:

- Так называемая сельхозкомендатура, созданная немецкими оккупационными властями на территории Чернского района, была поставлена следующим порядком. Всю работу возглавлял райагроном Кельвес Владимир Густавич. Сельхозкомендатура имела целую сеть подотделов, например, заготконтора, т.е. организация "по заготовкам" мяса для немецкой армии, "кожсырье", которая проводила "заготовки" и отправку кожсырья для немецкой армии, занималась изготовлением валенных сапог, подшивкой полушубков. Организовывался молочный завод и другие организации. Для проведения всех работы была создана целая сеть так называемых инструкторов сельхозкомендатуры.

Сельхозкомендатура была создана с той целью, чтобы организовать помощь немецкой армии в снабжении продовольствием и другими видами продукции сельского хозяйства, а также готовыми изделиями, как например: валенками, шубами, и другими... Вся работа проводилась под видом легальности. Продукты заготавливались якобы в плановом порядке путем разверстки по колхозам. На деле все «заготовки» проводились путем насилия и грабежа у мирного населения оккупированного района.

В круг обязанностей инспекторов сельхозкомендатуры входили: заготовки, высылка подвод, вызов на регистрацию старшин и старост, подготовка к весеннему севу и объявление приказов немецкого командования среди населения.

На инструкторов по заготовкам мяса возлагалась обязанность взимать в колхозах скот. Это происходило следующим образом. Инструктор получал задание выехать в колхозы, прикрепленные к нему. Он объявлял требование старостам под расписку. Если по истечении установленного срока скот не выводился в заготпункт, то он должен был выезжать вторично и добиваться выполнения. Скот выводили сами колхозники или колхозы, инструкторы в этом деле участвовать обязаны не были.

Грабили мирных жителей

Владимир Кельвес по происхождению эстонец. Однако с 2 лет жил в России. Он получил среднее образование в сельхозтехникуме в Ленинграде. Одно время жил в Белеве, а затем переехал в поселок Чернь Тульской области. До оккупации немцами Чернского района работал агрономом.

Кельвес по заданию немецких оккупационных властей организовал "земельную управу" и стал ее руководителем. Он подобрал штат инструкторов, через которых проводил в жизнь приказы и распоряжения немецких захватчиков. Их основная задача была грабить местных жителей.

Из показаний свидетеля:

- Назначение Кельвеса [на должность руководителя] происходило в моем присутствии. Ему сказали, что немецкие власти предлагают ему стать райагрономом. Кельвес немного подумал и дал свое согласие.

По заданию фашистов Кельвес лично писал приказы о мобилизации транспорта на службу германской армии, распоряжения колхозам о сдаче скота для немцев, вызывал председателей колхозов и сельсоветов на регистрацию в немецкую сельхозкомендатуру, агитировал против советской власти, используя фашистскую листовку.

Из показаний свидетеля:

- Первый раз я встретился с Кельвесом в ноябре 1941 года, когда меня как председателя колхоза, вызвали на регистрацию. В этот раз нам, вызванным, зачитали какую-то бумагу, где говорилось: «Большевики вас бросили, немецкая армия пришла вас освободить от ига большевиков». После этого он предложил взять удостоверение и отпустил домой.

Либо хлеб — либо расстрел

Сообщники Кельвеса в основном все были инструкторами комендатуры, только один являлся землеустроителем. Двое из них, ко всему прочему, были дезертирами.

Их мобилизовал райвоенкомат в РККА и направил в Тулу. Но, не дойдя до места назначения, они дезертировали. Мужчины вернулись обратно в Чернь, на оккупированную немцами территорию. Фашистские захватчики предложили им работать в сельхозкомендатуре.

С тех пор они выезжали в район по заданию Кельвеса. Один - для проверки мельниц. Он передавал колхозные мельницы в аренду частным лицам, заставлял завмельниц сдавать собранный хлеб за помол немецкой армии, на городскую пекарню, угрожал колхозникам расправой.

Другой - проводил мобилизацию транспорта на службу немецкой армии, принуждал председателей колхозов и сельсоветов являться в немецкую комендатуру на регистрацию, развозил приказы немецкого командования по колхозам о конфискации всего зерна и транспорта, вручал эти приказы под расписку старостам колхозов.

Для остальных тоже Кельвес уготовил свои роли.

Еще один пособник по зданию немецкого командования составил карту Чернского района и план поселка Чернь, собрал сведения о наличии посевной площади района.

Четвертый помимо выполнения основных обязанностей размножал фашистские листовки. Этим же занимался и пятый.

Из показаний свидетеля:

- [Инструктор] мне говорил, что работал в сельхозкомендатуре в п. Чернь и его сообщения и передача разных приказов является законом для меня...

А вот шестой помимо того, что развозил приказы немецких властей и контролировал их выполнение приютил у себя захватчиков.

Из показаний свидетеля:

- В квартире [инструктора "сельхозкомендатуры"] стоял штаб германской армии, была установлена радиоаппаратура и другие высшие чины посещали квартиру... Я слышал от его жены, что когда стоял штаб германской армии в его квартире, то им перепадало кое-что из продуктов.

Под видом партизана

В декабре 1941 года Кельвес получив приказ немецкого командования конфисковать весь скот и зерно. Он собрал инструкторов комендатуры и на выполнение его разослал по колхозам. На выполнение приказа дал сутки. Не подчинившимся грозил расстрелом.

Некоторые колхозы выполнили его приказ и сдали немцам до приходам РККА много скота и хлеба, который немцы при отступлении угнали.

Однако многие колхозы не подчинились. Ввиду этого Кельвес написал вторичный приказ на имя старост и старшин района о доставлении всего скота на приемочный пункт. Кто не выполнит этот приказ, будет расстрелян, говорилось в нем. Этот приказ Кельвес разослал с нарочными инструкторами сельхозкомендатуры.

При этом Кельвес приказал инструкторам проследить за эвакуацией скота из селений. На тех, кто не будет эвакуировать скот, приказал донести на месте немецким солдатом для принятия мер к этим лицам.

Но видя, что в это время под напором РККА немцы отступают, он сбежал из сельхозкомендатуры и вступил в партизанский отряд, в котором был в декабре 1941 года всего несколько дней. Этим он хотел спасти себя. Но сделать ему это не удалось.

Всех участников банды расстреляли в 1942 году. Их признали изменниками родины.