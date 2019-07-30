2019-07-30T14:44:19+03:00
Общество

Массовая гибель пчел: в Тульской области пасечники получат финансовую поддержку

А сельскохозяйственные предприятия проверят на соблюдение правил применения пестицидов
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области пчеловодам окажут финансовую поддержку. Вопрос проработан по поручению главы региона Алексея Дюмина. Выплаты произведут уже в этом году.

Отметим, что ранее пчеловоды пожаловались на массовую гибель пчел. В настоящее время в правительство региона поступило более 100 обращений от пчеловодов. По их словам, пчелы гибнут из-за обработки полей пестицидами.

Управлением Роспотребнадзора проверяет соблюдение правил применения пестицидов сельскохозяйственными предприятиями. Ряд из них уже привлекли к административной ответственности за нарушение данных правил.

Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев предложил ввести на постоянной основе меры финансовой поддержки отрасли, принять региональный закон о пчеловодстве.

Алексей Дюмин поддержал представленные предложения, и рекомендовал главам администраций районов назначить лиц, ответственных за организацию эффективного взаимодействия между сельскохозяйственными производителями и пчеловодами.

Также глава региона поручил рассмотреть возможность выделения земельных участков пчеловодам для выращивания медоносных культур.

Кроме того, губернатор отметил необходимость усиления мер ответственности за нарушения правил применения пестицидов и ядохимикатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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