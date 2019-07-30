2019-07-30T12:56:22+03:00
Общество

В поселках Плеханово и Хрущево снова сносят цыганские самострои

Освободить земельные участки планировали от 20 незаконных построек, однако часть жители разобрали самостоятельно
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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В поселках Плеханово и Хрущево снова сносят цыганские самострои. Тяжелая техника работала в населенных пунктах 30 июля. К месту сноса прибыли силовики, скорая, бригады ресурсоснабжающих организаций, а также социальные службы.

Снести планировали 20 строений, однако многие из них местные жители частично разобрали самостоятельно.

Фото: Администрация города Тулы

Фото: Администрация города Тулы

Постройки не имеют правоустанавливающих документов. По данным фактам Управление судебных приставов региона возбудило исполнительные производства.

Жителей незаконных строений заранее предупредили о сносе. Все строения освобождены: занимающие их люди переехали к своим родственникам. Им также предложили временное размещение в центрах социального обслуживания. Но жители от помощи отказались.

Фото: Администрация города Тулы

Фото: Администрация города Тулы

Напомним, для урегулирования ситуации в цыганских поселениях, расположенных на территории Тулы, в 2016 году по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина был создан Координационный штаб. Его возглавил глава администрации города Евгений Авилов.

Вместе с тем, на территории проживания цыганского населения в поселке Плеханово администрация города ведет работы по благоустройству. Дороги, которые освобождены от незаконных построек, отсыпают щебнем. В поселке установлены 2 детские площадки.

Фото: Администрация города Тулы

Фото: Администрация города Тулы

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Позднее выяснилось, что дома, которые незаконно пользовались газом, также воровали и воду, и электричество. Решением суда строения должны были быть снесены, так как построены самовольно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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