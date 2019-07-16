Тулу затопило в результате ливня

После сильного дождя Тулу буквально затопило. Ливень послужил причиной подтопления проезжей части и тротуаров. Людям приходится переходить дорогу, находясь по колено в воде, или перепрыгивать, как это сделал военнослужащий, который попал в объектив фотографа "КП".

Отметим, что в этом году в Туле планируют отремонтировать ливневую канализацию на 17 участках. Масштабные работы пройдут в том числе на пересечении Епифанского шоссе и проезда Полежаева, перекрестке Кауля и Оборонной, Кауля и Новомосковской.