2019-07-29T17:18:22+03:00
Общество

Тулу затопило в результате ливня

Людям приходится перепрыгивать через огромные лужи
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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После сильного дождя Тулу буквально затопило. Ливень послужил причиной подтопления проезжей части и тротуаров. Людям приходится переходить дорогу, находясь по колено в воде, или перепрыгивать, как это сделал военнослужащий, который попал в объектив фотографа "КП".

Отметим, что в этом году в Туле планируют отремонтировать ливневую канализацию на 17 участках. Масштабные работы пройдут в том числе на пересечении Епифанского шоссе и проезда Полежаева, перекрестке Кауля и Оборонной, Кауля и Новомосковской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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