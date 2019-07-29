В Туле закрыли для купания зону отдыха «Золотой петушок»
В д. Высокое в зоне отдыха «Золотой петушок» выставили предупредительные аншлаги. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области обнаружили несоответствие качества воды в данном водоеме и приостановили купание.
Также нарушения санитарного законодательства в части контроля за качеством воды водоема обнаружили в зоне отдыха «Голубая вода» (г. Донской, мкр. Руднев). Ответственное лицо привлекли к административной ответственности.
Впрочем, 36 зон отдыха остаются доступными для отдыхающих:
Урванский водоем (г. Новомосковск)
з/о Голубая вода (г. Донской)
бассейн « Акватория –Плаза» (г. Донской)
пляж «Каменка» (Белевский район)
пляж «Песчаная коса» (Одоевский район)
городской пляж (г. Ефремов)
пляж на р. Красивая Меча д. Яблонево (Каменский район)
открытый бассейн с. Архангельское (Каменский район)
з/о на Трестовском пруду (г. Узловая)
средний пруд на территории ЦПКиО им. Белоусова (г. Тула)
з/о Ассоль (Алексинский р-н)
база отдыха «Шилово» ЗАО «ЕЗСК» (п.Быстри Ефремовского района)
Пляж «Веневка»
Водоем «Тростниковка» с.Спасское, (Новомосковский район)
открытый плавательный бассейн мкр. Сокольники (Новомосковский район)
пляж с.Стрельцы (Новомосковский район)
пляж с.Гремячее (Новомосковский район)
ООО «Сфера» (Щекинский район)
ООО «Семь столиц» на р. Ока (Алексинский район)
з/о Хомяковские поляны (г. Тула)
з/о –пляж №1 на р. Воронка (г. Тула)
з/о – «Золотой петушок» в д. Высокое (г. Тула)
з/о – пляж №2 на р. Воронка (г. Тула)
з/о МО р.п. Первомайский (Щекинский район),
з/о р. Плава (Плавский район).
з/о – пляж на р.Красивая Меча в д.Толбузино (Воловский район)
пляж на р.Красивая Меча с. Вязово (Ефремовский район)
з/о «Обидимо» п.Обидимо (г.Тула)
з/о – пляж в н.п.Вороньи Выселки (Кимовский район)
з/о «Ильинка в д.Крутое (г.Тула)
з/о – пляж «Романьково» (Заокский район)
з/о – пляж на пруду с.Лужное (Дубенский район)
з/о – пляж на пруду п.Дубна (Дубенский район)
з/о – пляж на пруду в д.Якшинские Выселки (Дубенский район)
з/о – пруд в с. Красное МО Пригородное (Плавский район)
з/о пляж на пруду № 1 в жилой застройке пос. Новогуровский в районе ул. Спортивная (Алексинский район)
ИСТОЧНИК KP.RU