«Кремли России» в Туле: На фестиваль съехались реконструкторы из 10 городов страны
В Тульский кремль приехали реконструкторы из 10 городов России: Москвы, Казани, Рязани, Пскова, Великого Новгорода, Коломны, Зарайска, Серпухова, Вологды, Владимира.
Фото: Алексей ФОКИН
Все они стали участниками фестиваля исторической реконструкции «Кремли России».
Фото: Алексей ФОКИН
В течение дня в тульской цитадели работала средневековая ярмарка с театрализованными площадками, балаганами.
Фото: Алексей ФОКИН
Посетители познакомились со средневековым ремеслом - мастерскими кожевника, гончара, оружейника, кузнеца.
Фото: Алексей ФОКИН
Главным событием фестиваля стала реконструкция сражения эпохи Смутного времени русских стрельцов с интервентами.
Фото: Алексей ФОКИН
Проходили мастер-классы по созданию набивного рисунка на ткани.
Фото: Алексей ФОКИН
Гостей фестиваля ждали разнообразные исторические интерактивные площадки и аттракционы для взрослых и детей, русская полевая артиллерийская позиция, «Русская оружейная палата», исторические игры и забавы.
Фото: Алексей ФОКИН
Для самых маленьких работала уникальная детская интерактивная площадка со средневековыми аттракционами.
Фото: Алексей ФОКИН
Кроме того, на празднике работали «Выставка исторической реконструкции костюмов и доспехов XIII - XVII веков», фотовыставка «Образ средневекового воина», интерактивный «воинский лагерь Девлет-Гирея».
Сражение в Тульском кремле.
ИСТОЧНИК KP.RU