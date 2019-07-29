2019-07-29T10:00:40+03:00
Звезды

«Кремли России» в Туле: На фестиваль съехались реконструкторы из 10 городов страны

Гости прочувствовали атмосферу эпохи XVII века [фото], [видео]
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН

В Тульский кремль приехали реконструкторы из 10 городов России: Москвы, Казани, Рязани, Пскова, Великого Новгорода, Коломны, Зарайска, Серпухова, Вологды, Владимира.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Все они стали участниками фестиваля исторической реконструкции «Кремли России».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В течение дня в тульской цитадели работала средневековая ярмарка с театрализованными площадками, балаганами.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Посетители познакомились со средневековым ремеслом - мастерскими кожевника, гончара, оружейника, кузнеца.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Главным событием фестиваля стала реконструкция сражения эпохи Смутного времени русских стрельцов с интервентами.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Проходили мастер-классы по созданию набивного рисунка на ткани.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Гостей фестиваля ждали разнообразные исторические интерактивные площадки и аттракционы для взрослых и детей, русская полевая артиллерийская позиция, «Русская оружейная палата», исторические игры и забавы.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Для самых маленьких работала уникальная детская интерактивная площадка со средневековыми аттракционами.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Кроме того, на празднике работали «Выставка исторической реконструкции костюмов и доспехов XIII - XVII веков», фотовыставка «Образ средневекового воина», интерактивный «воинский лагерь Девлет-Гирея».

Сражение в Тульском кремле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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