В Туле открылась первая в России домашняя библиотека

Сегодня, 26 июля, состоялось открытие первой в России домашней библиотеки. Библиотека находится в здании многоквартирного дома по адресу: ул. Проспект Ленина, д. 67.

Двумя годами ранее этому дому решением Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» был присвоен статус «Дом образцового содержания». Несмотря на то, что дому уже более 80 лет, он находится в отличном состоянии: обустроена дворовая территория, на ней оборудованы спортивная, общественная и игровая зоны, восстановлен фонтан.

Первая домашняя библиотека будет функционировать и как общественная площадка для территориального общественного самоуправления. Также в ней планируются проводиться обучающие семинары и мероприятия по получению правовой грамотности ТОС.

Напомним, что в 2018 году между «Фондом содействия реформированию ЖКХ» и Российским книжным союзом было заключено соглашение о взаимодействии, туда же входила и возможность открытия домашних библиотек при многоквартирных домах со статусом «Дома образцового содержания». Всего в России около 80 домов имеют такой статус.