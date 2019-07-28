2019-07-26T16:45:00+03:00
Звезды

Накануне Медового Спаса: туляков приглашают на Епифанскую ярмарку

На мероприятии устроят Стрелецкую слободу и будут знакомить с военными традициями стрельцов и казаков [афиша]
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Фото: Роман СолоповФото: Роман Солопов
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Накануне Медового Спаса на Красной площади Епифани развернутся масштабные гулянья. 10 августа состоится Епифанская ярмарка.

В преддверии празднования 500-летия Тульского кремля как начала основания Засечной черты на Епифанской ярмарке устроят Стрелецкую слободу и будут знакомить с военными традициями стрельцов и казаков.

В концертной программе 10 августа заявлены: Губернаторский духовой оркестр и Мужской вокальный ансамбль «Куликово Поле». Также перед гостями и участниками Епифанской ярмарки выступят казачьи коллективы Тульской, Липецкой и Московской областей.

Программа:

8:00 Начало работы торговых и медовых рядов. Освящение меда.

8:00-16:00 Работа Стрелецкой слободы: курсы молодого стрельца, мастер-классы по заряжению и стрельбе из мушкетов и пушек, примерка справы, отливка пуль, азартные стрелецкие игры, фотографирование.

10:10-11:00 Концертная программа Губернаторского духового оркестра.

11:00-11:30 Торжественное открытие XVII Межрегионального фестиваля «Епифанская ярмарка». Выступления-презентации фольклорных казачьих коллективов.

11:30-12:00 VIII Чемпионат по пчеловодству и подведение итогов конкурса на лучшее торговое место «Медовый пассаж».

11:30 Концертная программа у Музея купеческого быта. Выступления лучших коллективов и исполнителей Кимовского района.

12:00 Открытие новой выставки в Музее купеческого быта «Ключ сильней замка». Первые экскурсии.

11:30-14:10 Концертно-игровая фольклорного программа. Награждение победителей чемпионата «Медовый пассаж». Презентация подворий «Ярмарочный круг». Игровая развлекательная программа «Казачьи игры – горе луковое».

14:10-15:00 Концерт детских творческих коллективов «ты и я – мы друзья».

15:10-16:00 Концерт духовной и патриотической музыки Мужского вокального ансамбля «Куликово Поле» в Никольском соборе.

19:00-22:30 Большой праздничный концерт «Гуляй, город!». Выступление лучших коллективов земель куликовских. Концертная программа «Курень на курень» с участием ансамблей из Ельца, Липецка, Москвы.

22:30 Праздничный фейерверк

ИСТОЧНИК KP.RU

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