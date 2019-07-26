2019-07-26T16:23:50+03:00
Здоровье

Что делать тулякам и куда обращаться при укусе змеи

"Комсомолка" рассказывает, в каких медицинских учреждениях есть змеиное противоядие
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Ранее в СМИ появилась информация, что туляки жалуются на нашествие змей. По некоторым данным, несколько случаев произошло в селе Зайцево. Были ли это ужи или ядовитые гадюки сейчас сказать с определенностью сложно.

Тем не менее, специалисты рекомендуют при встрече со змеями быть предельно осторожными и проявлять бдительность. При неожиданной встрече лучшим выходом будет замереть и дать змее спокойно уползти.

Не стоит делать резких движений и поворачиваться к змее спиной. Нужно медленно отступать назад.

Если обнаружили змею в доме, отойдите на безопасное расстояние и вызовите спасателей.

Если укуса не удалось избежать, следует немедленно обратиться к врачам.

Комментарий Виктории Данильченко, заместителя главного врача ГУЗ «Тульская городская клиническая больница Скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина», "Комсомолке":

- В городе Тула специализированная медицинская помощь пациентам с укусами змеи оказывается в отделении острых отравлений ГУЗ «Тульская городская клиническая больница Скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» по адресу г.Тула, ул. Первомайская, 13. Отделение оказывает медицинскую помощь в круглосуточном режиме. В наличии имеется сыворотка против яда гадюки, показания для введения которой определяются врачом реаниматологом отделения острых отравлений. Также сыворотка имеется в наличии в детском корпусе БСМП лечебного учреждения на Мира 11, для оказания медицинской специализированной помощи при укусах змей деткам. Детей принимает и Тульская детская областная клиническая больница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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