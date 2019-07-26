Первый этап ремонта Кировского сквера в Туле завершат к 1 ноября

Совсем скоро любимая зона отдыха жителей Пролетарского округа - Кировский сквер - обретет новый облик. Его ремонтом занимаются по программе «Формирование современной городской среды».

Фото: Алексей ФОКИН

За благоустройство этого общественного пространства проголосовали туляки. Победителем также стала площадь перед главпочтамтом.

Фото: Алексей ФОКИН

В Пролетарском округе работы выполняет подрядная организация знакомая тулякам по скверам на ул. Болдина («Болдинский») и возле ТулГУ («Студенческий»).

Фото: Алексей ФОКИН

Работы в Кировском сквере проведут в два этапа. Первый уже в самом разгаре. В этом году планируется благоустройство половины сквера, так называемой, тихой зоны.

Фото: Алексей ФОКИН

Сейчас подрядчик устанавливает металлические и деревянные каркасы под заливку бетонных подпорных стенок. Вокруг них появятся насыпные земляные холмы. В дальнейшем на месте холмов - газон и молодые деревья. Между холмами появятся лавочки, урны и освещение. По периметру появятся велодорожки и пешеходные дорожки.

Фото: Алексей ФОКИН

Также в сквере установят маяк. Он будет проецироваться с водонапорной башни. В башне также планируется провести реконструкцию.

Фото: Алексей ФОКИН

Срок исполнения контракта до 1 ноября. Стоимость ремонта – более 48 млн рублей.

Второй этап ремонта запланирован на 2020 год. На оставшейся территории также заменят плитку, освещение, выполнят реконструкцию фонтанного комплекса, установят детские игровые элементы, ограждение по периметру, высадят живую изгородь. Водонапорная башня получит подсветку. А само сооружение станет смотровой площадкой с видом на сквер.