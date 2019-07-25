В тульском Мясново коттедж отключили от газа с помощью экскаватора

25 июля в Мясново коттедж крупного должника отключили от газа. Мужчина задолжал за голубое топливо 99,5 тыс. рублей.

Фото: Алексей ФОКИН

Также за ним числится самовольный монтаж газового оборудования и отсутствие прибора учета газа.

Фото: Алексей ФОКИН

По официальным документам площадь жилого дома - 39,2 кв. м. Однако на деле она составляет около 200 кв. м. О том, что площадь строения значительно увеличилась, собственник коттеджа не сообщил компании — поставщику природного газа. Обман специалисты раскрыли в ходе инвентаризации при визуальном осмотре.

Фото: Алексей ФОКИН

Они также зафиксировали факт самовольного перемонтажа наружного газопровода и подключения с помощью гибкого шланга к системе газораспределения.

Сотрудники компании неоднократно пытались связаться с должником, но безуспешно. Кроме того, его предупреждали на платежной квитанции, что ему отключат газ в связи с накопленной задолженностью в размере более 50 тыс. рублей.

25 июля он снова не открыл двери. Отключить подачу газа можно было на участке собственника, но доступа к нему не было - территория огорожена забором.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/722282" frameborder="0"></iframe> Отключение от газа должника в Мясново.

Дом отключили за пределами владений. Для этого с помощью экскаватора сделали раскоп газопровода и установили заглушку.