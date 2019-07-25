В день матча тульского «Арсенала»и бакинского «Нефтчи» продлили работу городского транспорта

В день матча тульского «Арсенала»и бакинского «Нефтчи» продлили работу муниципального и коммерческого транспорта.

Поздним вечером он продолжит работу на наиболее оживленных маршрутах – в Пролетарский, Зареченский округа, в поселок Косая Гора и на Московский вокзал.

Отправление от остановок «Центральный стадион» и «Улица Первомайская». Решение было принято в связи с высоким интересом болельщиков и поздним временем окончания матча.

Одновременно в городе увеличили количество транспорта, проходящего через ост. «Стадион».

Дополнительно выделили 13 автобусов маршрутов №№ 1, 3, 18, 26, 28; 4 троллейбуса маршрутов №№ 1, 2. Муниципальный транспорт будет ездить до 00.30.

Напомним, 25 июля состоится игра на Центральном стадионе. Начало в 20.00.

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