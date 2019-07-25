В день матча тульского «Арсенала»и бакинского «Нефтчи» продлили работу городского транспорта
В день матча тульского «Арсенала»и бакинского «Нефтчи» продлили работу муниципального и коммерческого транспорта.
Поздним вечером он продолжит работу на наиболее оживленных маршрутах – в Пролетарский, Зареченский округа, в поселок Косая Гора и на Московский вокзал.
Отправление от остановок «Центральный стадион» и «Улица Первомайская». Решение было принято в связи с высоким интересом болельщиков и поздним временем окончания матча.
Одновременно в городе увеличили количество транспорта, проходящего через ост. «Стадион».
Дополнительно выделили 13 автобусов маршрутов №№ 1, 3, 18, 26, 28; 4 троллейбуса маршрутов №№ 1, 2. Муниципальный транспорт будет ездить до 00.30.
Напомним, 25 июля состоится игра на Центральном стадионе. Начало в 20.00.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Туле во время матча «Арсенал» - «Нефтчи» порядок обеспечат росгвардейцы и полицейские
Стадион обследуют на наличие запрещенных предметов (подробности)
Тульский «Арсенал» примет на своем поле бакинский «Нефтчи»
Традиционно перед матчем будет работать фан-зона (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU