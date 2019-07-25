2019-07-25T10:08:02+03:00
Общество

Дикая лиса вышла к тулякам в Баташевском саду

Снимки животного уже разлетелись по соцсетям
Поделиться:
Фото: Сергей АртемовФото: Сергей Артемов
Изменить размер текста:

Дикая лиса вышла к тулякам в Баташевском саду. На этот раз жители сняли животное на камеру телефона. Фото опубликовали в одной из городских групп во ВКонтакте.

Фото: Сергей Артемов

Фото: Сергей Артемов

Впрочем, резонанса среди жителей появление лисы не вызвало.

- Они там с периодичностью бегают, - говорит тулячка.

Тем не менее, при встрече эксперты советуют близко не подходить к животному. Лиса может болеть бешенством.

В Тульской области случаи бешенства среди диких и домашних животных регистрируются ежегодно. За 6 месяцев этого года в области зарегистрировано 8 случаев бешенства животных.

Очаги бешенства зарегистрированы в Туле, Ленинском, Алексинском, Богородицком, Веневском, Донском, Одоевском, Узловском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Цифровой двойник» появится у Тулы
Тренер «Нефтчи» о матче с «Арсеналом»: Тульская команда – сильный соперник
В Тульской области «BMW» влетел в ограждение: пострадал четырехлетний мальчик
В Тульской области глава КФХ хранил картофель с нарушениями
В ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб 17-летний молодой человек
Кирилл Комбаров перед игрой с «Нефтчи»: Все футболисты «Арсенала» готовы на 100% выступить
В Туле во время матча «Арсенал» - «Нефтчи» порядок обеспечат росгвардейцы и полицейские
В Туле эвакуировали автохлам с улиц
Погода в Туле 25 июля: дождь и + 22 градуса
В Тульской области положили начало развитию свадебного туризма
Туляк совершил переход по речному маршруту Бунырево - Москва - Бунырево
На аэродроме «Мясново» пройдет фестиваль «Тульское небо»
Ремонт Баташевского моста в Туле: как изменилась схема движения маршрутов общественного транспорта
В Тульской области мать лишили родительских прав за ненадлежащий уход за ребенком
Тульская санавиация за первую неделю работы эвакуировала трех пациентов
На Куликовом поле родился пони: туляки могут выбрать имя для малыша