Дикая лиса вышла к тулякам в Баташевском саду. На этот раз жители сняли животное на камеру телефона. Фото опубликовали в одной из городских групп во ВКонтакте.

Фото: Сергей Артемов

Впрочем, резонанса среди жителей появление лисы не вызвало.

- Они там с периодичностью бегают, - говорит тулячка.

Тем не менее, при встрече эксперты советуют близко не подходить к животному. Лиса может болеть бешенством.

В Тульской области случаи бешенства среди диких и домашних животных регистрируются ежегодно. За 6 месяцев этого года в области зарегистрировано 8 случаев бешенства животных.

Очаги бешенства зарегистрированы в Туле, Ленинском, Алексинском, Богородицком, Веневском, Донском, Одоевском, Узловском районах.